Inteligencia artificial revela cuál es el pueblo argentino que parece sacado de Europa

La inteligencia artificial analizó miles de datos y eligió el pueblo argentino que más se parece a Europa: arquitectura y tradición en una postal patagónica.

Entre montañas y casitas de madera, este pueblo argentino fue destacado por la inteligencia artificial por su estilo europeo. Foto: Shutterstock

Hay rincones que parecen salidos de un cuento, donde la arquitectura, el paisaje y las tradiciones transportan a otro continente. Según la inteligencia artificial, existe un pueblo en Argentina que podría confundirse fácilmente con uno europeo. Y no, no está en Córdoba ni en Buenos Aires: está en plena Patagonia.

Se trata de Colonia Suiza, un pequeño paraíso ubicado a 25 kilómetros de Bariloche, que fue elegido por sistemas de IA como el pueblo argentino más parecido a Europa. ¿La razón? Su estilo alpino, sus casitas de madera, sus jardines cuidados y su entorno de montaña lo convierten en una postal que remite directamente a Suiza.

Colonia Suiza, el pueblo que la inteligencia artificial comparó con los rincones más bellos de Europa. Foto: Shutterstock

Fundado por inmigrantes suizos a fines del siglo XIX, este rincón conserva tradiciones que sobreviven al paso del tiempo: ferias artesanales, cocina típica, huertas comunitarias y una capilla histórica que parece detenida en otra época. Caminar por sus calles es como viajar sin pasaporte.

Otros pueblos del sur que remontan a Europa Pero no es el único que enamora a la IA. Otro pueblo que aparece en los resultados es Gaimán, en Chubut, con fuerte influencia galesa. Sus casas de té, sus construcciones de piedra y su ritmo sereno lo convierten en otro ejemplo de cómo la identidad europea se fusionó con la geografía patagónica.