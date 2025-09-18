Un pueblo de Córdoba entre ríos, sierras y tradiciones que no deja de sorprender

Villa del Soto es un pueblo del noroeste de Córdoba que combina naturaleza, historia y tradiciones, ofreciendo un refugio ideal para descansar y disfrutar del río en un entorno serrano único.

Argentina guarda secretos que laten en silencio, y entre las sierras del noroeste de Córdoba se esconde un pueblo que invita a redescubrir el tiempo: Villa del Soto. A orillas del río homónimo, este rincón combina paisajes agrestes con tradiciones centenarias, regalando a quienes llegan la calma de lo auténtico.

El río Soto baja presuroso desde las montañas, serpentea entre piedras y arenas blancas, y se abre paso hasta abrazar al pueblo. A sólo unos kilómetros del casco histórico, el balneario La Toma ofrece ollas naturales, cascadas y playitas que se convierten en un oasis durante los días más calurosos.

Allí, el contacto con la naturaleza se mezcla con caminatas, pesca, trekking y safaris fotográficos, entre la frescura del agua y el verde de la vegetación autóctona.

Pero Villa del Soto no es sólo naturaleza. Frente a su plaza principal, La Recova recuerda los enfrentamientos entre unitarios y federales, guardando la memoria de un pasado convulsionado. Muy cerca, la antigua estación de ferrocarril conserva el aire de otra época, mientras que su capilla marca el pulso de la vida comunitaria. Cada 18 de agosto, la fiesta patronal en honor a San Roque reúne a miles de personas en una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.