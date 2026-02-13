El pueblo con mar turquesa y acantilados que cambia la postal del Atlántico

Este pueblo vive en sintonía con el océano y se erige como puerta de entrada al avistaje de ballenas en Argentina.

El pueblo de Puerto Pirámides se asienta en la costa patagónica del Golfo Nuevo dentro de la Península Valdés protegida.

El pueblo de Puerto Pirámides es la única localidad dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, uno de los santuarios naturales más importantes del país declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Frente al Golfo Nuevo, este pueblo pequeño desarrolla su vida histórica y turística en un entorno dominado por el mar, la estepa y la biodiversidad patagónica.

Las playas que rodean al pueblo son amplias y de suave declive hacia el Golfo, con aguas transparentes que invitan a actividades náuticas diversas. La costa se caracteriza por acantilados y médanos con tamariscos, marcando una fisonomía propia del sur argentino, donde cada caminata junto al agua ofrece panoramas cambiantes según la luz y el viento.

La actividad turística principal del pueblo está estrechamente vinculada al avistaje de ballenas franca austral, una de las experiencias naturales más singulares del país. Cada temporada, que va desde mediados de junio hasta diciembre, miles de cetáceos llegan a las aguas del Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus crías, convirtiendo al pueblo en punto de partida para embarcarse en excursiones marítimas hacia estos gigantes marinos.

Esa cercanía con la fauna no se limita a las ballenas. Desde Puerto Pirámides se puede acceder a diferentes áreas naturales de Península Valdés donde habitan lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos de Magallanes y una variedad de aves costeras. En periodos específicos del año, incluso es posible observar la técnica de caza de las orcas en reserva naturales cercanas.

Las experiencias no se agotan en el agua. La vida en el pueblo se desarrolla con calma, ofreciendo servicios básicos como alojamientos, restaurantes, estaciones de servicio y espacios de turismo comunitario. La localidad funciona como punto de partida para recorrer los atractivos de la Península, muchos de los cuales pueden explorarse a pie, en vehículo o en kayak.