El pueblo de Córdoba que enamora en verano entre sierras y ríos cristalinos

Rodeado de montañas, arroyos y aire puro, este pueblo cordobés es una de las mejores opciones para disfrutar el verano con calma y naturaleza.

En las sierras de Córdoba existen rincones que invitan a bajar el ritmo y reconectar con el paisaje, y este pueblo es uno de ellos. Villa Yacanto combina montañas imponentes, cursos de agua fría y una tranquilidad que se agradece especialmente durante el verano, cuando otros destinos se vuelven más ruidosos y concurridos.

Este pueblo se encuentra en el Valle de Calamuchita, al pie del cerro Champaquí, el más alto de la provincia. Su ubicación serrana le otorga un clima más fresco, incluso en los días de calor intenso, lo que lo convierte en un refugio ideal para quienes buscan descanso sin alejarse demasiado.

Uno de los grandes atractivos del pueblo son sus ríos y arroyos, que bajan desde las sierras con aguas limpias y frías. Durante el verano, estos cursos forman ollas naturales, pequeñas cascadas y playas de piedra donde se puede pasar el día entero entre baños, sombra y silencio.

villa yacanto Villa Yacanto es un pueblo serrano ubicado al pie del cerro Champaquí. El entorno natural que rodea al pueblo invita a actividades simples pero memorables. Caminatas cortas, senderos serranos, cabalgatas y miradores naturales permiten disfrutar del paisaje sin necesidad de grandes excursiones. Todo ocurre a un ritmo pausado, acorde al espíritu del lugar.

Villa Yacanto conserva una identidad de pueblo serrano auténtico. Calles tranquilas, casas bajas, alojamientos familiares y una gastronomía sencilla pero casera forman parte de la experiencia cotidiana. Aquí no hay grandes centros comerciales ni multitudes, sino una vida local que se mantiene incluso en temporada alta.