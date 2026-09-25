El pequeño pueblo del norte argentino donde todo gira alrededor de la Madre Tierra

En Amaicha del Valle, la Pachamama no es solo una figura de festividad. Este pueblo tucumano honra cotidianamente a la Madre Tierra, una devoción que se manifiesta en sus celebraciones, artesanías, producción de alimentos y sitios de interés turístico.

Ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, Amaicha aparece en medio de los Valles Calchaquíes, a poco más de 160 kilómetros de San Miguel de Tucumán. El paisaje árido, las montañas y los cielos despejados forman el escenario de una comunidad que mantiene una fuerte identidad originaria.

Una de las mejores formas de entenderla es entrar al Museo Pachamama, también conocido como Casa de Piedra . En sus salas aparecen vasijas, instrumentos, tejidos, minerales y objetos vinculados con las culturas precolombinas. Afuera, enormes esculturas representan a la Pachamama, el Sol, la Luna y otras figuras de la cosmovisión andina.

Pero la relación con la tierra también se puede ver en algo mucho más cotidiano: el vino. En las afueras del pueblo funciona la Bodega Comunitaria Los Amaichas, administrada por la propia comunidad originaria. Su arquitectura recupera técnicas ancestrales y allí se elaboran vinos de altura con uvas producidas en el valle.

La actividad artesanal completa otra parte de la experiencia. Tejidos, cerámicas y trabajos realizados por productores de la zona pueden conocerse a través de la Ruta del Artesano. No se trata solo de comprar recuerdos: muchos de estos objetos mantienen técnicas y diseños transmitidos entre generaciones.

La celebración más conocida llega en febrero con la Fiesta Nacional de la Pachamama, considerada la más antigua del valle. Durante varios días hay música, danzas, coplas y ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra. Uno de los momentos centrales es la elección de una mujer mayor de la comunidad que representa a la Pachamama.

El entorno del pueblo también invita a salir del casco urbano. Entre los recorridos posibles aparecen caminos por los Valles Calchaquíes, sectores desérticos y pequeños cursos de agua que interrumpen el paisaje seco. La combinación entre naturaleza y cultura hace que Amaicha no dependa de un único atractivo para justificar el viaje.

Llegar desde San Miguel de Tucumán implica recorrer algo más de 160 kilómetros hacia los Valles Calchaquíes. Una vez allí, la Pachamama deja de ser únicamente una palabra asociada a agosto o febrero: aparece en los símbolos, en la producción comunitaria y en la forma en que este pueblo cuenta su propia historia.