El pequeño pueblo de Córdoba con bosques de robles, arces y abedules ideal para conocer en primavera

En Villa Berna el auto puede quedar estacionado durante buena parte del día. Los caminos de ripio se meten entre bosques y conectan con pequeños senderos, cursos de agua y otros parajes de montaña. Con la llegada de la primavera, caminar o subirse a una bicicleta vuelve a ser una de las mejores maneras de conocer este pueblo cordobés.

El paisaje tiene una particularidad que lo diferencia de otros rincones de Calamuchita. Entre la vegetación aparecen pinos, robles, arces y abedules, especies que cubren sectores enteros de las montañas y acompañan los caminos que salen desde la localidad. Entre medio todavía quedan algunas construcciones de madera y grandes espacios prácticamente sin urbanizar.

Villa Berna está a unos 112 kilómetros de Córdoba capital, en una zona elevada de Calamuchita. Por sus alrededores corren los ríos Del Medio y Los Reartes, que durante los días más cálidos empiezan a recuperar protagonismo y permiten combinar una caminata con algunas horas junto al agua.

Uno de los paseos posibles une el pueblo con Los Reartes. Son alrededor de 18 kilómetros por un camino de ripio que atraviesa sectores boscosos y puede recorrerse en bicicleta. Otra alternativa lleva hacia Athos Pampa, a unos 13 kilómetros, por un trazado que permite ganar altura y obtener amplias vistas de esta parte del valle.

No todo requiere recorrer largas distancias. Desde Villa Berna también se pueden organizar caminatas, cabalgatas, salidas de mountain bike y jornadas de avistaje de aves. La primavera suma días más largos y vuelve más cómodo permanecer varias horas afuera antes de que lleguen las temperaturas más fuertes del verano.

Hay además una propuesta poco habitual para un pueblo serrano de estas características: en los alrededores funciona la Estancia Las Cañitas, donde existe un viñedo de altura y una bodega. Allí se producen vinos en plena montaña y se realizan experiencias vinculadas con la gastronomía y la producción local.

Un lugar para frenar antes de que llegue el verano

Villa Berna queda además muy cerca de algunos de los destinos más conocidos de Calamuchita, por lo que puede integrarse a un recorrido más amplio. La Cumbrecita, Athos Pampa y Los Reartes están conectados por caminos que atraviesan bosques y permiten armar una escapada sin concentrarse en un único punto.

La primavera encuentra así a este pueblo en un momento especialmente interesante: todavía no llegó el movimiento fuerte del verano y ya aparecen buenas condiciones para volver a caminar, pedalear y pasar horas junto a los ríos. Más que una larga lista de atractivos, Villa Berna ofrece algo más simple: caminos de montaña que invitan a salir y recorrerlos.