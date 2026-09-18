El impactante regreso de Kate Middleton al hospital donde trató su cáncer

Kate Middleton retomó su agenda oficial con una visita al hospital donde combatió su cáncer, luciendo un elegante look verde. Mirá las fotos en la nota.

Kate Middleton regresó al Royal Marsden Hospital, el centro donde recibió tratamiento contra el cáncer hace más de un año atrás. La royal británica retomó su agenda oficial después de los meses de verano y se trasladó hasta el barrio de Chelsea, esta vez sin compañía, para cumplir con una visita cargada de significado.

En ese marco, la princesa de Gales conversó con integrantes del personal y con algunos pacientes, con la intención de interiorizarse sobre los avances alcanzados en los distintos tratamientos que se realizan en el centro. Asimismo, agradeció el trato que recibió durante su enfermedad, como ya lo ha hecho en numerosas oportunidades.

Para la visita, Kate Middleton volvió a inclinarse por el verde, un color que desde hace meses figura entre sus preferidos. La esposa del príncipe William rescató de su armario un vestido de corte midi, con manga francesa levemente abullonada, solapas afiladas y un cinturón fino en la cintura.

El diseño es una creación de Suzannah London que estrenó en 2023 y que se convirtió en uno de sus modelos de referencia en los meses de sol, disponible también en color blanco. Para completar el estilismo, Kate lució unos stilettos destalonados en color negro y unas joyas delicadas en plata.