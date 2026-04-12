El hábito simple en el desayuno que puede mejorar tu memoria y cuidar el corazón

Incorporar pequeños cambios en la alimentación diaria puede tener un impacto significativo en la salud. Uno de los más simples -y respaldados por evidencia científica- es sumar nueces al desayuno . Este fruto seco, accesible y versátil, se destaca por su perfil nutricional y por los beneficios que puede aportar tanto al corazón como al cerebro.

Especialistas en nutrición coinciden en que incluir una porción diaria de nueces en la primera comida del día es una estrategia práctica para mejorar la calidad de la dieta. Esto se debe a su combinación de grasas saludables, proteínas vegetales y fibra, nutrientes que muchas veces están ausentes en desayunos habituales.

Una porción estándar de nueces -alrededor de 30 gramos- aporta grasas insaturadas, entre ellas el ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal. También contiene proteínas y fibra, lo que contribuye a generar mayor saciedad y a equilibrar la ingesta diaria.

Este perfil nutricional convierte a las nueces en un complemento ideal para desayunos como yogur, avena o tostadas, e incluso en forma de pastas untables.

Diversas investigaciones han asociado el consumo regular de nueces con mejoras en la salud cardiovascular. En particular, se ha observado que pueden contribuir a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre, especialmente reduciendo el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

Además, algunos estudios sugieren que su consumo favorece la elasticidad de los vasos sanguíneos, un factor clave para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Un aliado para la memoria y la concentración

Más allá del corazón, las nueces también podrían tener un impacto positivo en la función cognitiva. Ensayos realizados en adultos sanos han mostrado que quienes incluyen nueces en el desayuno presentan tiempos de reacción más rápidos y mejoras en tareas relacionadas con la memoria a lo largo del día.

Si bien no se trata de un efecto inmediato ni milagroso, sí se enmarca dentro de hábitos alimentarios que favorecen el rendimiento mental.

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Impacto en la salud intestinal

Otro de los aspectos estudiados es su influencia sobre la microbiota intestinal. Investigaciones científicas han señalado que el consumo de nueces puede modificar la composición de las bacterias intestinales, favoreciendo aquellas asociadas a efectos antiinflamatorios.

Esto no solo impacta en la digestión, sino también en el bienestar general, ya que la salud intestinal está estrechamente vinculada con múltiples funciones del organismo.

Los especialistas advierten que los beneficios de las nueces deben entenderse dentro de un patrón de alimentación saludable. Es decir, no se trata de un alimento con propiedades mágicas por sí solo, sino de un complemento que suma valor cuando se integra a una dieta equilibrada.