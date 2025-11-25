El furor por los autos a escala: la pasión que reúne a un club de Mendoza

En Mendoza , un hobby que comenzó como un pasatiempo infantil se transformó en una comunidad organizada, con actividades, exposiciones y un calendario de encuentros que reúne a apasionados de diversas generaciones. Se trata del Club Hotwheels Mendoza , una agrupación de coleccionistas de autos a escala que ya cumplió siete años y que hoy suma más de 90 socios activos.

Aunque su nombre alude a la reconocida marca estadounidense, la diversidad es la regla: sus integrantes coleccionan piezas de múltiples fabricantes y estilos, privilegiando la escala 1/64, la más tradicional dentro del universo del die-cast.

Uno de los referentes del club es Pablo Mussato , de 51 años, miembro de la comisión directiva y administrador de las redes sociales del grupo. Con una colección personal que ronda las 900 piezas, Mussato describe una pasión que lo acompaña desde la niñez y que adquirió un impulso definitivo a partir de los 30 años.

Su historia revela un vínculo familiar que atraviesa generaciones: “Tengo dos hijos, uno de 23 años y otro de 13. En casa siempre hubo autos de juguetes, incluso algunos que no eran para jugar. Muchas veces compraba dos para evitar conflictos”, relata entre risas.

Mussato explica que la colección, lejos de ser un capricho, se sostiene sobre una cultura global consolidada y en crecimiento. Aunque Hot Wheels es la marca que dio origen al club y continúa siendo la referencia central -su escala 1/64 es prácticamente un estándar internacional-, los coleccionistas mendocinos no se limitan a ella. Entre las firmas más apreciadas se encuentran Matchbox, Tomica, Majorette, Maisto, Yatming, Norev, Greenlight, Mini GT, Tarmac Works e Inno64. Además, cobran especial valor las piezas nacionales ya discontinuadas, como Buby, Galgo, Muky o Jet, consideradas tesoros por su escasez y carácter histórico.

En cuanto al perfil de los socios, Mussato sostiene que la mayoría son hombres de entre 30 y 50 años. La explicación, dice, está ligada a la historia misma de la industria: “La gran difusión de los autos a escala se dio a partir de la década del 70. Hot Wheels comenzó a comercializarse en 1968, y muchos coleccionistas actuales crecieron rodeados de estos juguetes”.

De todos modos, las mujeres empiezan a sumarse lentamente y los niños que participan suelen ser hijos de los propios socios, atraídos por el entusiasmo doméstico y la continuidad generacional.

autos a escala (3) Foto de @miniaturas.mussato74

Cuánto cuesta este tipo de hobby

El aspecto económico del hobby es muy variable. Un autito nuevo de línea básica ronda los 8.000 pesos, pero el abanico de precios se amplía en las ferias de compra, venta y canje que organiza el club. Allí es posible conseguir piezas de segunda mano a valores accesibles, aunque también existen ediciones especiales y productos de alta calidad que pueden alcanzar los 100 dólares.

Mussato explica que un socio activo puede destinar unos 40.000 pesos mensuales a su colección, dependiendo de la disponibilidad y del objetivo personal de cada integrante.

autos a escala (4) Foto de @miniaturas.mussato74

Actividades y vida comunitaria

Una de las funciones centrales del club es la organización de su exposición anual, tradicionalmente realizada en Rivadavia, localidad donde nació el grupo. El objetivo es difundir el hobby, generar espacios de encuentro y fortalecer los vínculos entre los coleccionistas.

A su vez, el club participa de eventos organizados por otras agrupaciones para conformar encuentros multitemáticos. En estos espacios conviven coleccionistas de ferromodelismo, filatelia, numismática, plastimodelismo, figuras de acción -desde Barbie hasta Star Wars- y otras aficiones similares. Cada grupo aporta sus piezas, conformando un calendario provincial de actividades.

La próxima actividad del club será el 7 de diciembre de 10 a 19, en el Auditorio Marciano Cantero, organizada por el Grupo de Coleccionistas de Maipú.

Dentro del ámbito nacional, la comunidad de autos a escala cuenta con un calendario propio que recorre diversas provincias. La fecha mendocina suele realizarse en agosto y se distingue por su carácter cerrado: solo ingresan los expositores, sin público general, lo que genera un ambiente de intercambio especializado y profundamente valorado por los participantes.

autos de juguetes Foto de @miniaturas.mussato74

Qué se colecciona

Los criterios de colección son tan diversos como los integrantes del club. Algunos se enfocan en marcas específicas; otros prefieren autos de competición -como rally o Fórmula 1-, camiones, camionetas o maquinaria. También hay quienes buscan modelos que evocan épocas determinadas o vehículos icónicos de películas y series. La variedad es, sin duda, uno de los pilares que mantiene viva la pasión.

El Club Hotwheels Mendoza continúa creciendo y consolidándose como una comunidad activa y diversa. Sus redes sociales funcionan como puente con el público y espacio de difusión. Para muchos de sus miembros, como Mussato, esta pasión es mucho más que un hobby: es un espacio de pertenencia, memoria y celebración.