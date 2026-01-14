El evento de arte del año en Punta del Este: los exclusivos invitados, las fotos y sociales

Desde hace doce años, ESTE ARTE propone una manera singular de pensar y experimentar el arte contemporáneo: una feria de escala humana que, con menos expositores y mayor dedicación a cada proyecto, privilegia el tiempo, el encuentro y la construcción de vínculos duraderos entre artistas, galerías, curadores y coleccionistas.
Este encuentro tiene un propósito claro: construir un ecosistema artístico viable en términos económicos, sociales y ambientales, lejos de la lógica de la sobreproducción. La edición 2026 profundizó esa visión.
“Con ESTE ARTE 2026 queremos expandir los límites del recinto ferial: que las obras dialoguen con los jardines, la playa y la luz costera, y que cada espacio sea territorio. Esta edición encarna nuestro deseo de que el arte no solo se muestre, sino que ocurra, que se deslice y se transforme con los visitantes. Aquí, menos no es poca cosa: es posibilidad”, afirma Laura Bardier, fundadora y directora de ESTE ARTE.
Como novedad, esta edición presenta ESTE OFFsite, un programa que expande la feria más allá del recinto ferial, activando espacios en José Ignacio, Punta del Este y Garzón, y extendiendo su presencia a lo largo del año. Exhibiciones, intervenciones y proyectos especiales transforman a ESTE ARTE en una experiencia territorial y temporalmente expandida, donde arte, arquitectura, paisaje y comunidad se conectan.
Además, ESTE Charlas, su programa de conversaciones, refuerza el rol de ESTE ARTE como plataforma de pensamiento crítico. En esta edición participarán Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (director de Haus der Kulturen der Welt, Berlín) y Magalí Arriola (exdirectora del Museo Tamayo, Ciudad de México), en encuentros realizados junto a Fundación Ama Amoedo y Fundación Cervieri Monsuárez, abordando redes de colaboración, instituciones latinoamericanas y futuros colectivos del arte contemporáneo.
El coleccionista Juan Borchex en el preview de la feria Este Arte en Jose Ignacio35