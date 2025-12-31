El bife de chorizo argentino fue reconocido entre los mejores cortes de carne asada del mundo

La calidad de la carne vacuna argentina volvió a destacarse en el escenario internacional. El bife de chorizo , uno de los cortes más representativos de las parrillas del país, fue ubicado en el tercer lugar del ranking global elaborado por Taste Atlas , una plataforma que desde hace años cataloga platos e ingredientes tradicionales de diversas regiones del mundo.

El listado forma parte de los Taste Atlas Awards 25/26, que evalúan técnicas culinarias, recetas y materias primas a partir de reseñas de especialistas y de la comunidad gastronómica internacional.

Según describe la propia guía, el bife de chorizo es un corte característico de Argentina que presenta una combinación particular de terneza, jugosidad y sabor. Su capa externa de grasa -que se funde durante la cocción- es uno de los elementos más valorados por quienes lo preparan a la parrilla o a las brasas.

Taste Atlas lo compara con distintos cortes internacionales, como el New York strip steak o el sirloin, y subraya su versatilidad: puede servirse en versiones más angostas, en formato mariposa o como pieza individual gruesa, dependiendo del estilo del asador y del tipo de cocción buscada.

El portal también señala que la calidad del corte queda a la vista de inmediato: un bife excesivamente graso, advierten, suele indicar que se trata de una pieza de menor categoría.

Brasil, dueño de los dos primeros puestos

Aunque el bife de chorizo logró un lugar destacado, la cima del ranking quedó en manos de dos cortes emblemáticos del churrasco brasileño:

1. Fraldinha: elegida como la mejor carne asada del mundo, la fraldinha -también conocida como vacío o falda según el país- es un corte alargado y fibroso, con abundante tejido conectivo. En Brasil, se la prepara tradicionalmente a la parrilla y su popularidad se debe, en parte, a su sabor intenso y a la textura característica que se obtiene con una cocción lenta y controlada.

Fraldinha

2. Alcatra: el segundo puesto fue para la alcatra, una pieza grande y magra que forma parte de la identidad del churrasco. Su tamaño la convierte en una carne rendidora, ideal para reuniones numerosas, y su sabor se potencia con cocciones prolongadas a fuego medio. En los rodizios, suele servirse en láminas cortadas directamente desde la espada del parrillero.

Un mapa global del sabor

Taste Atlas se define como una guía gastronómica digital que busca documentar y preservar recetas, insumos regionales y técnicas tradicionales de todas las culturas. Su propósito es ofrecer un “mapa del sabor” global que destaque productos auténticos y representativos de cada país.

La inclusión del bife de chorizo dentro del podio consolida, una vez más, la reputación internacional de la carne argentina, un sector que tiene un fuerte impacto económico y cultural. Además, renueva el interés por los cortes típicos sudamericanos, que en los últimos años adquirieron mayor visibilidad en restaurantes y parrillas del mundo.

Un corte que trasciende fronteras

Aunque el ranking genera cada año debates y opiniones encontradas entre quienes defienden la superioridad de un estilo u otro, lo cierto es que la presencia del bife de chorizo en los primeros lugares reafirma su condición de clásico. Su equilibrio entre sabor, textura y calidad lo convierte en una elección predilecta tanto para expertos en gastronomía como para aficionados de la parrilla.

Con el reconocimiento de Taste Atlas, Argentina y Brasil vuelven a posicionarse entre los líderes indiscutidos del universo carnívoro, un territorio donde la tradición y la técnica siguen siendo claves para conquistar paladares en todo el mundo.