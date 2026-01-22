Efecto dominó: cuando los gigantes del vino empiezan a tambalear

Con el concurso de Norton y el estrés financiero de Bianchi, el vino entra en una fase crítica. Sobrestock, pérdida de competitividad y una cadena de pagos rota.

Lo que hasta hace unos meses eran susurros en los pasillos de las ferias o cafés compartidos en la calle Arístides, hoy ya es noticia de tapa. La crisis del vino argentino ha dejado de ser una estadística de "caída de despachos" para transformarse en un sismo que afecta los cimientos de instituciones centenarias. El impacto simbólico es total: si los capitanes de la industria tienen el agua al cuello, ¿qué queda para el pequeño productor de General Alvear o del Este mendocino?

El "Sismo" en Luján y San Rafael El aire en la industria cambió cuando se confirmó que Bodegas Norton, un estandarte de Luján de Cuyo con más de 120 años de historia, tuvo que recurrir al concurso preventivo de acreedores. No es un dato menor: hablamos de una firma con espalda internacional y un capital humano envidiable que, sin embargo, se vio asfixiada por un endeudamiento estructural y la imposibilidad de sostener sus márgenes operativos.

Bodega-Bianchi-San-Rafael-1 Bodegas Bianchi enfrenta una crisis financiera con una deuda de más de $1.000 millones en cheques rechazados. Pero el eco del sismo no se quedó en el Gran Mendoza. Cruzó hacia el sur, a San Rafael, donde Bodegas Bianchi —la casa de marcas que todos tenemos en el corazón como Don Valentín Lacrado— blanqueó una situación de estrés financiero delicadísima. Con una cifra millonaria en cheques rechazados circulando en el mercado, la histórica bodega de la familia Bianchi hoy lucha por reestructurar su deuda. Ver a estos "titanes" en default o en convocatoria es la prueba irrefutable de que el modelo actual, simplemente, no cierra.

Las razones detrás del naufragio ¿Por qué llegamos a este punto? Si sacamos de la ecuación el ruido de los precios diarios, quedan problemas estructurales que son verdaderas anclas:

El sobrestock y la falta de liquidez: Las bodegas están sentadas sobre millones de litros que no rotan. Sin ventas fluidas, no hay efectivo; y sin efectivo, la cadena de pagos con los proveedores de insumos (botellas, corchos, etiquetas) se rompe inevitablemente. bodega norton frente (4) Bodega Norton ubicada en Luján de Cuyo. Alf Ponce Mercado / MDZ La trampa de la competitividad: Exportar hoy es un desafío heroico. Con un tipo de cambio que no termina de ser competitivo para el sector y la persistencia de retenciones, el vino argentino pierde terreno frente a Chile o España. No es que el mundo no quiera nuestro Malbec, es que nos hemos vuelto "caros" para pelear en las góndolas globales.

El fantasma de las importaciones: El ingreso de vino a granel desde otros mercados ha generado un malestar profundo. Mientras nuestras bodegas luchan por colocar su stock, la entrada de producto importado presiona los precios hacia abajo, castigando aún más el margen del productor local. ¿Hacia una reconfiguración total? Esta crisis, que ya se cobró la estabilidad de nombres como Norton y Bianchi, nos obliga a pensar si no estamos ante el fin de una era. El modelo de "volumen a cualquier precio" parece agotado. Hoy el negocio pide nicho, pide eficiencia extrema y, sobre todo, una estructura que deje de castigar al que produce.