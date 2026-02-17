Dormitorios: la tendencia en cómo ganar espacio sin que se note

El dormitorio ya no es solo un lugar de descanso: es refugio, vestidor y espacio multifunción. Las nuevas tendencia s en interiorismo apuestan por el guardado oculto y los bancos con almacenamiento integrado, piezas que combinan diseño y practicidad sin resignar estilo ni sumar volumen visual.

Banco tapizado que embellece el dormitorio con decoración y almacenamiento, ideal para ubicar al pie de la cama. Crédito de la imagen: Studio Duggan.

El concepto de almacenamiento invisible gana protagonismo en el diseño de interiores . La clave está en elegir piezas que aparentan ser puramente decorativas pero esconden espacio funcional en su interior. Pufs tapizados, banquetas con tapa levadiza, espejos con compartimentos traseros y mesas auxiliares con cavidades internas permiten mantener el orden sin alterar la estética del ambiente.

Este tipo de mobiliario resulta ideal en dormitorio s pequeños o en espacios donde se busca una imagen limpia. Al no exponer cajones ni módulos tradicionales, el ambiente se percibe más amplio y relajado, dos cualidades esenciales en la zona de descanso. Imagen: article.com (banco de almacenamiento Rolph de 55.5" - Arena marfil)

Ubicado estratégicamente al final de la cama, el banco con guardado (o almacenamiento) se convirtió en uno de los muebles más versátiles del dormitorio . Además de sumar un punto de apoyo para vestirse o apoyar textiles ofrece un espacio amplio para mantas, almohadones, ropa de temporada o incluso zapatos.

Los diseños actuales priorizan tapizados suaves —como bouclé, lino o terciopelo— y estructuras de líneas simples que se integran tanto en dormitorios clásicos como contemporáneos. Esta pieza cumple una doble función: organizar y, al mismo tiempo, aportar presencia estética.

Texturas suaves y líneas simples dominan los nuevos muebles multifunción.

Diseño funcional: menos muebles, más soluciones

La tendencia responde a una necesidad concreta: optimizar metros cuadrados sin saturar el ambiente. En lugar de sumar cómodas voluminosas o módulos adicionales, el interiorismo propone muebles híbridos que resuelven más de una función.

La lógica es clara: cada objeto debe justificar su lugar. Así, un asiento también guarda, un espejo también organiza y una banqueta también contiene. El resultado es un dormitorio visualmente despejado pero plenamente funcional, alineado con una estética moderna y práctica.

El nuevo lujo en el dormitorio no pasa por sumar metros ni mobiliario, sino por elegir piezas inteligentes. El guardado oculto y los bancos con almacenamiento integrado demuestran que orden y diseño pueden convivir sin esfuerzo. Una tendencia que transforma el descanso en una experiencia más armónica, organizada y estilizada.

