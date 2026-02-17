Dormitorios: la tendencia en cómo ganar espacio sin que se note
Orden, diseño y soluciones invisibles para espacios reales en un dormitorio gracias a muebles y bancos con doble función.
El dormitorio ya no es solo un lugar de descanso: es refugio, vestidor y espacio multifunción. Las nuevas tendencia s en interiorismo apuestan por el guardado oculto y los bancos con almacenamiento integrado, piezas que combinan diseño y practicidad sin resignar estilo ni sumar volumen visual.
Banco tapizado que embellece el dormitorio con decoración y almacenamiento, ideal para ubicar al pie de la cama. Crédito de la imagen: Studio Duggan.
La tendencia que elimina el desorden
El concepto de almacenamiento invisible gana protagonismo en el diseño de interiores. La clave está en elegir piezas que aparentan ser puramente decorativas pero esconden espacio funcional en su interior. Pufs tapizados, banquetas con tapa levadiza, espejos con compartimentos traseros y mesas auxiliares con cavidades internas permiten mantener el orden sin alterar la estética del ambiente.
Este tipo de mobiliario resulta ideal en dormitorios pequeños o en espacios donde se busca una imagen limpia. Al no exponer cajones ni módulos tradicionales, el ambiente se percibe más amplio y relajado, dos cualidades esenciales en la zona de descanso. Imagen: article.com (banco de almacenamiento Rolph de 55.5" - Arena marfil)
El “comodín” que almacena al pie de la cama
Ubicado estratégicamente al final de la cama, el banco con guardado (o almacenamiento) se convirtió en uno de los muebles más versátiles del dormitorio. Además de sumar un punto de apoyo para vestirse o apoyar textiles ofrece un espacio amplio para mantas, almohadones, ropa de temporada o incluso zapatos.
Los diseños actuales priorizan tapizados suaves —como bouclé, lino o terciopelo— y estructuras de líneas simples que se integran tanto en dormitorios clásicos como contemporáneos. Esta pieza cumple una doble función: organizar y, al mismo tiempo, aportar presencia estética.
Texturas suaves y líneas simples dominan los nuevos muebles multifunción.
Diseño funcional: menos muebles, más soluciones
La tendencia responde a una necesidad concreta: optimizar metros cuadrados sin saturar el ambiente. En lugar de sumar cómodas voluminosas o módulos adicionales, el interiorismo propone muebles híbridos que resuelven más de una función.
La lógica es clara: cada objeto debe justificar su lugar. Así, un asiento también guarda, un espejo también organiza y una banqueta también contiene. El resultado es un dormitorio visualmente despejado pero plenamente funcional, alineado con una estética moderna y práctica.
El nuevo lujo en el dormitorio no pasa por sumar metros ni mobiliario, sino por elegir piezas inteligentes. El guardado oculto y los bancos con almacenamiento integrado demuestran que orden y diseño pueden convivir sin esfuerzo. Una tendencia que transforma el descanso en una experiencia más armónica, organizada y estilizada.