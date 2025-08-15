Día de la Relajación: una oportunidad para promover el bienestar y la salud mental

El 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación, una fecha para concientizar sobre la importancia de reducir el estrés y cuidar la salud mental.

El Día de la Relajación es un momento que nos invita a reflexionar que estamos haciendo con nuestra salud emocional.

Cada 15 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Relajación, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de reducir el estrés y adoptar hábitos que favorezcan el bienestar físico y emocional. La jornada, reconocida internacionalmente, tiene como objetivo recordar que la relajación no es un lujo, sino una necesidad para mantener una buena calidad de vida.

La importancia de la relajación en la salud integral Diversos estudios científicos han demostrado que las técnicas de relajación, como la meditación, la respiración consciente o el yoga, contribuyen a disminuir la tensión arterial, mejorar la concentración y reducir los niveles de ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés crónico es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos y problemas del sueño.

Hábitos que promueven la calma Expertos en psicología y medicina recomiendan incorporar prácticas simples pero efectivas para fomentar la relajación diaria. Entre ellas se destacan:

Pausas activas durante la jornada laboral para estiramientos y ejercicios de respiración.

Contacto con la naturaleza, incluso en entornos urbanos, para reducir la sobrecarga sensorial.

Rutinas de descanso nocturno, evitando dispositivos electrónicos antes de dormir.

Actividades creativas, como la pintura, la música o la escritura, que estimulan la mente de forma positiva.