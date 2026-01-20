Día del Queso: una celebración nacida en Estados Unidos con más fanáticos en Argentina

El queso es, sin lugar a dudas, uno de los productos más universales de la cocina. Presente en recetas ancestrales y en elaboraciones modernas, su historia se remonta a miles de años y atraviesa culturas, continentes y generaciones. En ese contexto, cada 20 de enero se celebra en Estados Unidos el Día del Queso, una jornada dedicada a destacar su valor nutricional, su diversidad y su impacto en la gastronomía.

La fecha surgió como una iniciativa para poner en primer plano a la industria quesera estadounidense y fomentar el consumo de sus múltiples variedades. Sin embargo, con el paso del tiempo, la celebración trascendió fronteras y se convirtió en una excusa perfecta para que amantes del queso de todo el mundo rindan tributo a este alimento noble y versátil.

Si bien Estados Unidos es el impulsor de esta efeméride, a nivel mundial hay un país que se gana, sin discusión, el título de gran fanático del queso: la Argentina. Reconocido internacionalmente por la calidad de sus productos lácteos y por una fuerte tradición quesera, el país se destaca tanto por el consumo per cápita como por la variedad de quesos que forman parte de su mesa diaria.

En la Argentina, el queso no es un complemento ocasional, sino un ingrediente central de la identidad culinaria. Está presente en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y también en reuniones sociales. Desde una simple tostada con queso cremoso hasta una pizza rebosante de muzzarella, pasando por empanadas, pastas rellenas, milanesas napolitanas y picadas, el queso ocupa un lugar protagónico.

Especialistas en gastronomía suelen señalar que esta pasión está vinculada tanto a la herencia inmigrante -especialmente italiana y española- como a la fuerte tradición lechera del país. Quesos como la muzzarella, el cremoso, el pategrás, el sardo y el reggianito forman parte del consumo cotidiano y son reconocidos por su calidad dentro y fuera del país.

En el marco del Día del Queso, la fecha se presenta como una oportunidad ideal para celebrar este alimento no solo degustándolo, sino también explorando nuevas formas de incorporarlo a la cocina diaria.

Tres recetas simples y representativas que tienen al queso como protagonista

1. Provoleta clásica al horno

Un ícono de la parrilla argentina que también puede prepararse en casa. Se coloca una rodaja gruesa de queso provolone en una fuente apta para horno, se condimenta con orégano, ají molido y un chorrito de aceite de oliva. Se hornea hasta que el queso esté dorado y burbujeante. Ideal para compartir como entrada.

2. Tarta de queso y cebolla

Una opción versátil y rendidora. Sobre una masa de tarta se distribuye cebolla previamente salteada, se agrega una mezcla de huevos, crema y abundante queso rallado (pategrás o tybo funcionan muy bien). Se hornea hasta lograr una textura firme y una superficie dorada. Puede servirse caliente o fría.

3. Bastones de muzzarella crocantes

Perfectos como snack o para una picada. Se cortan bastones de muzzarella, se pasan por harina, huevo y pan rallado, y se fríen hasta que queden dorados por fuera y fundidos por dentro. Se acompañan con salsa de tomate o aderezo a gusto.

Así, mientras el 20 de enero recuerda el origen estadounidense del Día del Queso, la celebración encuentra en la Argentina un terreno fértil donde el queso no necesita excusas para ser homenajeado. En cada mesa, en cada receta y en cada encuentro, este alimento reafirma su lugar como uno de los grandes protagonistas de la gastronomía nacional.