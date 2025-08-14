Día del Lagarto, una fecha para proteger a los reptiles más antiguos del planeta

El 14 de agosto no es un día cualquiera para la comunidad científica, los amantes de la naturaleza y las organizaciones ambientalistas. En esta fecha se conmemora el Día Mundial del Lagarto , una efeméride que pone en el centro de la escena a uno de los grupos de reptiles más antiguos y diversos del planeta.

La iniciativa, impulsada por instituciones conservacionistas de distintas partes del mundo, busca destacar el rol ecológico de estos animales, alertar sobre las amenazas que enfrentan y fomentar su protección en estado silvestre. Entre los principales riesgos se encuentran la pérdida de hábitat, el comercio ilegal y los efectos del cambio climático.

Los lagartos pertenecen al suborden Lacertilia y forman parte del orden Squamata, el mismo que incluye a las serpientes. Se estima que existen más de 6.000 especies distribuidas en casi todos los continentes.

Su capacidad de adaptación les ha permitido habitar desde selvas tropicales y desiertos áridos hasta zonas urbanas. Su tamaño varía desde diminutos ejemplares de pocos centímetros, como algunos gecos, hasta gigantes como el dragón de Komodo, que puede superar los tres metros de longitud.

Además de su valor estético y su diversidad de colores y formas, los lagartos cumplen funciones ecológicas clave: regulan poblaciones de insectos, actúan como presas de aves y mamíferos y contribuyen al equilibrio natural de los ecosistemas.

lagarto (1) La tenencia de los lagartos como mascota requiere responsabilidad y conocimiento especializado. Canva

¿Un lagarto como mascota?

La popularidad de los lagartos como animales de compañía ha crecido en las últimas décadas. Sin embargo, su tenencia requiere responsabilidad y conocimiento especializado.

Entre las ventajas, se destaca que no generan alergias, son silenciosos y, en comparación con perros o gatos, demandan menos interacción diaria. También ofrecen una presencia exótica y atractiva en el hogar.

Por otro lado, presentan desafíos importantes: necesitan un terrario con control preciso de temperatura, humedad y luz; requieren alimentación específica; y su atención veterinaria suele ser más costosa y difícil de encontrar. Además, no todas las especies son aptas para la convivencia doméstica, y muchas están protegidas por leyes que prohíben su captura y comercio.