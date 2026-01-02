Del viñedo a la Ciudad: un tour para reencontrarse con la tradición vitivinícola

Una experiencia gratuita que combina patrimonio, identidad y degustación en la Capital Internacional del Vino. La propuesta de la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza inicia el año con una propuesta turística y cultural que pone en valor una de sus marcas identitarias más fuertes: el vino. Durante todo el mes de enero, vecinos y visitantes podrán participar del “Free Walking Tour: Orígenes del Vino”, una actividad gratuita organizada por el municipio que busca acercar al público a la historia vitivinícola local y a su influencia en la conformación de la capital provincial.

El recorrido se realizará todos los lunes y jueves de enero a las 19, con punto de partida en plaza Independencia, el corazón del microcentro mendocino. Con cupos limitados y una duración aproximada de una hora y media, la propuesta está pensada tanto para turistas como para mendocinos interesados en profundizar en el legado vitivinícola que le valió a la ciudad el reconocimiento como Capital Internacional del Vino.

vino corcho manos mujer copa (4) Alf Ponce Mercado / MDZ Un viaje guiado por los orígenes de la vitivinicultura local Acompañados por un guía anfitrión, los participantes recorrerán distintos puntos emblemáticos del centro mendocino mientras conocen los hitos que marcaron el desarrollo de la vitivinicultura en la región. Desde los primeros cultivos impulsados por los pueblos originarios y fortalecidos durante la época colonial, hasta la consolidación de la industria en el siglo XX, el paseo ofrece una mirada histórica que conecta pasado y presente.

El itinerario también destaca la manera en que el vino moldeó la identidad cultural y social de Mendoza, así como su profunda influencia en el diseño urbano, la economía regional y la vida cotidiana de sus habitantes. Este enfoque permite entender por qué la ciudad se transformó en un referente enoturístico reconocido a nivel internacional.

Una experiencia sensorial para cerrar el recorrido El Free Walking Tour culmina con una degustación de vinos en una vinería del centro, donde los asistentes pueden disfrutar de etiquetas locales y apreciar la calidad y diversidad de la producción mendocina. Este cierre busca integrar la dimensión histórica con la experiencia sensorial, reforzando el vínculo entre el patrimonio cultural y la tradición vitivinícola.