Curvas, colores cálidos y lujo táctil: las claves del interiorismo 2026

El diseño de interiores entra al 2026 con más calidez, textura y personalidad. Adiós al minimalismo frío: llega la era del hogar con colores y alma.

Mario Simonovich

El carácter, la comodidad y la singularidad marcaron el diseño en 2025 y seguirá así en 2026..Créditos: Studio Hollond / T. Mannion

En el diseño de interiores, el 2026 será el año de los colores tierra profundos, mármoles intensos, curvas por todas partes y los detalles artesanales. Vuelve el vitraux moderno. Se mezclan metales fríos y cálidos. Y el minimalismo perfecto queda atrás. En su lugar: espacios íntimos, cocinas suaves y bienestar en casa. Más calidez, más textura y más personalidad.

El 2026 marcará un cambio radical en el abandono de los colores fríos, avanzando con seguridad hacia paletas de colores cálidos , más profundos y melancólicos. Créditos: H. Caillier y H. Kenjar

Lo cálido reemplaza a lo gris en 2026

Desde la explosión de colores tierra hasta el regreso del vitraux, del mármol vibrante a la iluminación escultórica, estas son las tendencias que definirán los espacios del próximo año:

  • Colores: cálidos profundos – chocolate, terracota, merlot, oliva.

Materiales: mármol colorido, piedras con vetas dramáticas, maderas naturales. Créditos: C. Sinclair/A. Gaut y K. Greeff

  • Formas: curvas, bordes suaves, piezas escultóricas.

  • Paredes: adiós al acento tradicional → hola techos decorados y pisos protagonistas.

  • Bienestar: rincones de calma, mini spas, pilates rooms, texturas naturales.

  • Vintage romántico: Rococó, regency, curvas, dorados, estampas florales.

  • Vidrio trabajado: vitraux modernos y vidrio texturado.

  • Iluminación: piezas artísticas, vidrio ahumado, piedra, metal pulido.

  • Patrón total: pattern drenching (paredes + tapizados + accesorios).

  • Metales: vuelve el cromo; mix de metales.

  • Espacios: más rincones íntimos.

  • Cocinas suaves: materiales nobles, luz cálida, estilo “habitable”.

Las curvas se convertirán en un elemento clave del diseño para el próximo año (izq). Avanza la tendencia a realizar una quinta y sexta pared, dirigiendo la atención tanto hacia arriba como hacia abajo (der). Créditos: L. Gilberthorpe x A. Collins y B. Heuman x Mylands.

La revolución de los rincones

El diseño del 2026 busca algo simple: casas donde se sienta bien vivir.

Vidrio decorativo e iluminación escultural. Créditos: Future y Studio Holland.

Menos grises y frialdad; más colores cálidos, texturas naturales y objetos con historia. Los muebles se vuelven curvos, el mármol es más colorido y los techos y pisos se decoran igual que las paredes. Las cocinas ahora son más acogedoras y muchos hogares suman rincones de bienestar. También vuelve el vidrio tipo vitraux, pero renovado. Es un año para animarse a mezclar, a usar patrones y a crear espacios que cuenten quién sos.

En definitiva ser trata de un diseño pensado para vivirse.

