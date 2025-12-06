Curvas, colores cálidos y lujo táctil: las claves del interiorismo 2026
El diseño de interiores entra al 2026 con más calidez, textura y personalidad. Adiós al minimalismo frío: llega la era del hogar con colores y alma.
En el diseño de interiores, el 2026 será el año de los colores tierra profundos, mármoles intensos, curvas por todas partes y los detalles artesanales. Vuelve el vitraux moderno. Se mezclan metales fríos y cálidos. Y el minimalismo perfecto queda atrás. En su lugar: espacios íntimos, cocinas suaves y bienestar en casa. Más calidez, más textura y más personalidad.
El 2026 marcará un cambio radical en el abandono de los colores fríos, avanzando con seguridad hacia paletas de colores cálidos , más profundos y melancólicos. Créditos: H. Caillier y H. Kenjar
Lo cálido reemplaza a lo gris en 2026
Desde la explosión de colores tierra hasta el regreso del vitraux, del mármol vibrante a la iluminación escultórica, estas son las tendencias que definirán los espacios del próximo año:
Colores: cálidos profundos – chocolate, terracota, merlot, oliva.
Materiales: mármol colorido, piedras con vetas dramáticas, maderas naturales. Créditos: C. Sinclair/A. Gaut y K. Greeff
Formas: curvas, bordes suaves, piezas escultóricas.
Paredes: adiós al acento tradicional → hola techos decorados y pisos protagonistas.
Bienestar: rincones de calma, mini spas, pilates rooms, texturas naturales.
Vintage romántico: Rococó, regency, curvas, dorados, estampas florales.
Vidrio trabajado: vitraux modernos y vidrio texturado.
Iluminación: piezas artísticas, vidrio ahumado, piedra, metal pulido.
Patrón total: pattern drenching (paredes + tapizados + accesorios).
Metales: vuelve el cromo; mix de metales.
Espacios: más rincones íntimos.
Cocinas suaves: materiales nobles, luz cálida, estilo “habitable”.
Las curvas se convertirán en un elemento clave del diseño para el próximo año (izq). Avanza la tendencia a realizar una quinta y sexta pared, dirigiendo la atención tanto hacia arriba como hacia abajo (der). Créditos: L. Gilberthorpe x A. Collins y B. Heuman x Mylands.
La revolución de los rincones
El diseño del 2026 busca algo simple: casas donde se sienta bien vivir.
Vidrio decorativo e iluminación escultural. Créditos: Future y Studio Holland.
Menos grises y frialdad; más colores cálidos, texturas naturales y objetos con historia. Los muebles se vuelven curvos, el mármol es más colorido y los techos y pisos se decoran igual que las paredes. Las cocinas ahora son más acogedoras y muchos hogares suman rincones de bienestar. También vuelve el vidrio tipo vitraux, pero renovado. Es un año para animarse a mezclar, a usar patrones y a crear espacios que cuenten quién sos.
En definitiva ser trata de un diseño pensado para vivirse.