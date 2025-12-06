Curvas, colores cálidos y lujo táctil: las claves del interiorismo 2026

En el diseño de interiores , el 202 6 será el año de los colores tierra profundos, mármoles intensos, curvas por todas partes y los detalles artesanales. Vuelve el vitraux moderno. Se mezclan metales fríos y cálidos. Y el minimalismo perfecto queda atrás. En su lugar: espacios íntimos, cocinas suaves y bienestar en casa. Más calidez, más textura y más personalidad.

Desde la explosión de colores tierra hasta el regreso del vitraux, del mármol vibrante a la iluminación escultórica, estas son las tendencias que definirán los espacios del próximo año:

L as curvas se convertirán en un elemento clave del diseño para el próximo año (izq). Avanza la tendencia a realizar una quinta y sexta pared, dirigiendo la atención tanto hacia arriba como hacia abajo (der). Créditos: L. Gilberthorpe x A. Collins y B. Heuman x Mylands .

La revolución de los rincones

El diseño del 2026 busca algo simple: casas donde se sienta bien vivir.

vidrio decorativo iluminacion escultural

Vidrio decorativo e iluminación escultural. Créditos: Future y Studio Holland.

Menos grises y frialdad; más colores cálidos, texturas naturales y objetos con historia. Los muebles se vuelven curvos, el mármol es más colorido y los techos y pisos se decoran igual que las paredes. Las cocinas ahora son más acogedoras y muchos hogares suman rincones de bienestar. También vuelve el vidrio tipo vitraux, pero renovado. Es un año para animarse a mezclar, a usar patrones y a crear espacios que cuenten quién sos.

En definitiva ser trata de un diseño pensado para vivirse.