Cuánto tiempo es ideal jugar videojuegos por semana: lo que dicen los especialistas

Los videojuegos dejaron de ser un pasatiempo marginal para convertirse en una industria cultural global que atraviesa generaciones. Niños, adolescentes y adultos dedican parte de su tiempo libre a jugar, ya sea desde consolas, computadoras o teléfonos móviles. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿cuánto tiempo es ideal jugar videojuegos por semana sin que esto impacte negativamente en la salud física, mental o social?

Según distintos estudios internacionales y la opinión de especialistas en psicología y salud digital, no existe una cifra única aplicable a todas las personas. El tiempo recomendado varía según la edad, el contexto personal y el equilibrio con otras actividades cotidianas. No obstante, la mayoría de los expertos coincide en que el uso moderado y consciente es la clave.

Para niños y adolescentes, organizaciones como la Academia Americana de Pediatría sugieren limitar el tiempo de pantallas recreativas a un máximo de una hora diaria, siempre y cuando no interfiera con el descanso, la actividad física, el rendimiento escolar y la vida social. En estos casos, el acompañamiento adulto y la selección de contenidos adecuados resultan tan importantes como la cantidad de tiempo.

En el caso de los adultos, el enfoque cambia. Psicólogos especializados en conductas digitales señalan que jugar entre 5 y 10 horas semanales puede considerarse saludable si se mantiene un equilibrio con el trabajo, las relaciones sociales y el autocuidado. Para muchas personas, los videojuegos funcionan como una vía de relajación, estimulación cognitiva e incluso socialización, especialmente en juegos cooperativos u online.

El problema surge cuando el tiempo de juego desplaza otras áreas importantes de la vida. Dormir menos horas, descuidar responsabilidades, reducir la actividad física o aislarse socialmente son señales de alerta que indican un uso excesivo. En estos casos, más que contar horas, los especialistas recomiendan observar el impacto que el gaming tiene en la rutina diaria y en el bienestar general.

Otro aspecto relevante es el tipo de videojuego. No todos demandan el mismo nivel de atención, estrés o tiempo continuo frente a la pantalla. Juegos casuales o de partidas cortas suelen integrarse mejor a rutinas equilibradas, mientras que títulos competitivos o de mundo abierto pueden fomentar sesiones prolongadas si no se establecen límites claros.

Además, el contexto semanal también influye. No es lo mismo jugar concentrando varias horas durante el fin de semana que hacerlo de manera distribuida a lo largo de los días. La regularidad, las pausas activas y el respeto por los horarios de descanso son factores clave para reducir el impacto negativo del sedentarismo y la fatiga visual.

El tiempo ideal para jugar videojuegos por semana no depende solo del reloj, sino del equilibrio. Cuando el juego convive de forma armónica con el estudio, el trabajo, el descanso y la vida social, puede ser una actividad positiva. El desafío está en reconocer los propios límites y entender que, como cualquier forma de entretenimiento, el disfrute aumenta cuando se practica con moderación.