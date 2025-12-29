La ciencia habla: cuál es la posición sexual en la que se disfruta más

A lo largo de las últimas décadas, científicos, terapeutas sexuales y universidades de distintos países han investigado qué factores determinan el placer durante el acto sexual . Aunque la experiencia erótica es profundamente subjetiva —condicionada por la historia personal, el vínculo emocional y el contexto—, los estudios coinciden en que algunas posiciones facilitan la estimulación de zonas clave y potencian la satisfacción.

La ciencia contemporánea ya no habla de “la mejor posición”, sino de las posiciones que, en promedio, generan más placer por su impacto fisiológico y sensorial.

Diversas investigaciones clínicas señalan que la postura “mujer arriba” -también conocida como cowgirl- aparece de forma recurrente como una de las más satisfactorias. Esto se debe, principalmente, a tres factores:

El orgasmo femenino se traduce en una serie de sensaciones causadas por distintas acciones. Foto: Shutterstock

La persona que está arriba puede ajustar el movimiento según sus propias sensaciones, algo que la investigación sexológica identifica como clave para el orgasmo femenino.

Según estudios de la Universidad de Rutgers, más del 70% de las mujeres necesita estimulación clitoriana directa o indirecta para llegar al orgasmo. Esta posición facilita esa activación, ya sea por contacto con el cuerpo de la pareja o por libertad para estimularse manualmente.

Mayor percepción corporal.

La postura favorece la autoconciencia y el control muscular, dos componentes que incrementan la respuesta sexual.

Por estas razones, numerosos trabajos la sitúan entre las posiciones más efectivas para el placer femenino, aunque no necesariamente para todas.

Para muchos varones, el clásico “misionero modificado” encabeza las preferencias

En los varones, los estudios muestran variabilidad, pero la postura del “misionero” con ligeras modificaciones suele ser señalada como especialmente placentera. Las causas que mencionan los especialistas son:

Mayor contacto visual y emocional, lo que incrementa la excitación.

Alta estimulación peneana por el ángulo que genera una fricción constante.

Percepción de cercanía corporal, un factor que la neurobiología del placer asocia al aumento de dopamina y oxitocina.

Algunas investigaciones señalan que elevar la pelvis de la mujer con una almohada o variar la inclinación intensifica el placer para ambos miembros de la pareja al modificar los puntos de contacto.

El 16 por ciento de los hombres no sienten placer en el orgasmo.

El rol protagónico del “perrito”: intensidad y estímulo profundo

La posición “perrito” (doggy style) también aparece con frecuencia entre las más disfrutadas, especialmente en estudios centrados en la intensidad física del encuentro. Su popularidad se explica por:

Mayor libertad de movimiento, lo que incrementa la fuerza y el ritmo de la penetración.

Estimulación más profunda, asociada a respuestas orgásmicas más intensas.

Menor distracción visual, lo que según investigaciones neurocognitivas potencia la concentración en la sensación corporal.

Aunque no todas las personas la encuentran cómoda, quienes la disfrutan destacan su intensidad y su capacidad para generar orgasmos más rápidos.

¿Existe una posición perfecta? La ciencia dice que no

Pese a la evidencia, los expertos coinciden en que no existe una postura universalmente superior, porque el placer depende más de la comunicación, el bienestar emocional y el nivel de confianza que de la mecánica corporal.

Lo que sí señala la investigación es que ciertas posiciones facilitan estímulos fisiológicos concretos, aumentando la probabilidad de disfrute:

Control del ritmo → favorece a mujeres.

Contacto visual y afectivo → potencia el placer masculino y femenino.

Estimulación profunda o clitoriana → clave para alcanzar el orgasmo.

La ciencia ofrece guías, pero la experiencia sexual sigue siendo un fenómeno personal. La “mejor posición” es, en última instancia, aquella que permite explorar el deseo con comodidad, consentimiento y un intercambio genuino entre quienes participan.