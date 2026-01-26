¿Computadoras vivas? El experimento que divide a los científicos

De las computadoras a las biocomputadoras, los cerebro s diminutos que empiezan a pensar. Ya existen… y están vivos.

En un pueblo a orillas del lago de Ginebra hay grupos de células cerebrales humanas vivas para alquilar. Del tamaño de un grano de arena éstas pueden recibir señales eléctricas y responder a ellas como lo hacen las computadoras.

¿Computadoras vivas? Sí, ya están acá. Son pequeñas piezas cerebrales que ya pueden procesar señales y realizar tareas simples, como reconocer letras en Braille. Científicos y empresas los usan como biocomputadoras experimentales, aunque para otros ésto podría generar problemas éticos y regulatorios.

ilustracion cerebro Las biocomputadoras son dispositivos que utilizan sistemas biológicos para realizar cálculos y procesar información. En lugar de circuitos electrónicos utilizan moléculas biológicas, como el ADN y las proteínas. Por cierto el cerebro humano se encuentra muy por encima de estas moléculas biológicas para cualquier tipo de función..Ilustración: Pawe Mildner

El avance más notable reciente proviene de un equipo de la Universidad de Bristol (Reino Unido), que logró que organoides humanos distinguieran letras en Braille con hasta un 83% de precisión al combinar la actividad de varios de estos “cerebros diminutos”. Las señales se envían online a un laboratorio en Suiza, donde la empresa FinalSpark aloja los cultivos neuronales y los alquila a equipos de investigación y compañías privadas.

organoides Así como la lectura en lenguaje Braile constituye un primer paso para las biocomputadoras humanas, se prevé que el segundo paso lo sea el interpretar como instrucciones los mensajes de las células cultivadas para que un robot lea una carta de nuevo, por ejemplo. El objetivo es desarrollar habilidades limitadas para ir avanzando de a poco. Créditos: Gentileza Fabrice Coffrini / AFP vía Getty y nature.com

Cuando células humanas empiezan a procesar información Científicos están usando pequeños grupos de neuronas humanas, cultivados en laboratorio, para que funcionen como mini computadoras. Estas células pueden recibir señales eléctricas, reaccionar y mostrar patrones que se pueden interpretar como “procesamiento”. Las empresas incluso alquilan acceso a estos organoides para hacer pruebas. La idea es que podrían, en el futuro, ser sistemas que aprendan y consuman muy poca energía.