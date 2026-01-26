¿Computadoras vivas? El experimento que divide a los científicos
De las computadoras a las biocomputadoras, los cerebros diminutos que empiezan a pensar. Ya existen… y están vivos.
¿Computadoras vivas? Sí, ya están acá. Son pequeñas piezas cerebrales que ya pueden procesar señales y realizar tareas simples, como reconocer letras en Braille. Científicos y empresas los usan como biocomputadoras experimentales, aunque para otros ésto podría generar problemas éticos y regulatorios.
Las biocomputadoras son dispositivos que utilizan sistemas biológicos para realizar cálculos y procesar información. En lugar de circuitos electrónicos utilizan moléculas biológicas, como el ADN y las proteínas. Por cierto el cerebro humano se encuentra muy por encima de estas moléculas biológicas para cualquier tipo de función..Ilustración: Pawe Mildner
El avance más notable reciente proviene de un equipo de la Universidad de Bristol (Reino Unido), que logró que organoides humanos distinguieran letras en Braille con hasta un 83% de precisión al combinar la actividad de varios de estos “cerebros diminutos”. Las señales se envían online a un laboratorio en Suiza, donde la empresa FinalSpark aloja los cultivos neuronales y los alquila a equipos de investigación y compañías privadas.
Así como la lectura en lenguaje Braile constituye un primer paso para las biocomputadoras humanas, se prevé que el segundo paso lo sea el interpretar como instrucciones los mensajes de las células cultivadas para que un robot lea una carta de nuevo, por ejemplo. El objetivo es desarrollar habilidades limitadas para ir avanzando de a poco. Créditos: Gentileza Fabrice Coffrini / AFP vía Getty y nature.com
Cuando células humanas empiezan a procesar información
Científicos están usando pequeños grupos de neuronas humanas, cultivados en laboratorio, para que funcionen como mini computadoras. Estas células pueden recibir señales eléctricas, reaccionar y mostrar patrones que se pueden interpretar como “procesamiento”. Las empresas incluso alquilan acceso a estos organoides para hacer pruebas. La idea es que podrían, en el futuro, ser sistemas que aprendan y consuman muy poca energía.
Hoy estas “biocomputadoras” son muy limitadas. No piensan ni sienten y exagerar sus capacidades podría generar miedo y frenar investigaciones importantes.
Mini cerebros en el laboratorio
Los biocomputadores usan organoides cerebrales cultivados a partir de células madre.
Estos pueden recibir señales eléctricas y producir respuestas detectables.
Equipos globales acceden online a organoides alojados, en este caso, en Suiza.
Hasta el momento los organoides demostraron reconocer letras en Braille con hasta 83% de precisión.
Empresas privadas pagan hasta US$5.000 al mes por lograr el acceso exclusivo.
Algunos investigadores temen los excesos que puedan generar las regulaciones restrictivas.
Se exploran métodos para entrenar estas redes, desde neurotransmisores hasta aprendizaje por refuerzo.
Aplicaciones potenciales: simulaciones ambientales, IA biológica, neurociencia básica.
Cómo funcionan los mini cerebros que procesan información
¿Qué son? Organoides cerebrales humanos. Formados por 10.000 a 2.5M de neuronas. Derivados de células madre
¿Cómo “computan”? Electrodos envían pulsos eléctricos. Neuronas generan respuestas detectables. Algoritmos traducen la actividad
Logros recientes. Reconocimiento de Braille (83%). Neuronas que aprenden a jugar Pong. Simulaciones ambientales complejas
¿Quiénes lo usan?. Universidades europeas: Bristol, Michigan, Berlín. Empresas privadas. Acceso exclusivo: US$5.000/mes
Desafíos. Entrenamiento inestable. Resultados aún limitados- Riesgo de hype y regulación excesiva.
El futuro. Inteligencia biológica. Computación de ultra-bajo consumo. Nuevas formas de aprendizaje.
Fuente: Nature.