El único hábito por la mañana para mantener tu cerebro joven

Tu energía se dispara: solo diez minutos de este hábito. Lo que pasa en tu cerebro con la primera luz del día.

El cerebro se activa con estímulos específicos. La señal que más lo estimula es la luz natural. Esta luz, al entrar por los ojos en la mañana, sincroniza una zona cerebral fundamental: la corteza prefrontal. Esto significa que tu mente se afina más pronto.

Un cerebro joven, más vida Cuando los receptores de luz se encienden en tus ojos, una señal directa llega al cerebro. Esta acción ajusta los niveles de alerta en cuestión de minutos. Es, de hecho, como un encendido neurológico. Para ti, el resultado directo es un pensamiento más nítido desde el inicio del día. También te ayuda a organizarte mejor y a evitar la molesta sensación de inercia.

sol2 La luz de la mañana incrementa la dopamina producida de forma natural por tu cuerpo. Esto hace que tu atención se sienta más firme y tu mente se sienta más rápida. Además, ayuda a regular tu ritmo circadiano. Este ritmo es como tu reloj biológico interno. Si recibe luz a la misma hora, tu descanso nocturno es más profundo.