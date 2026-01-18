Cómo se vistió la China Suárez para recorrer Estambul: los detalles de su look

No te pierdas todos los detalles y fotos del look canchero que lució la China Suárez en Estambul. ¡Mirá!

No te pierdas las fotos del look de La China.

Instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, la China Suárez compartió en redes sociales el estilismo que eligió para recorrer la ciudad. Armó un outfit pensado para el clima europeo, donde el abrigo fue el protagonista absoluto.

En una de las imágenes, la actriz se fotografió frente al espejo y dejó ver con claridad la pieza central del look: un saco de piel sintética en tono marrón, de corte recto y largo medio. La elección del color no fue casual, ya que el marrón es uno de los tonos clave de la temporada y le dio una sensación de calidez visual.

Para equilibrar el volumen del abrigo, La China lució un pantalón de jean wide leg celeste, de tiro alto. En cuanto a los accesorios, eligió un bolso negro estructurado, de tamaño mediano, llevado al hombro y, en los pies, optó por botas de suela gruesa en tono camel, ideales para largas caminatas y alineadas con el espíritu práctico del look.

En otras fotos, ya dentro de un auto, se la vio también con una gorra tipo béisbol marrón con visera curva y logo frontal “LA” en blanco, y un buzo oversized blanco con mangas a rayas horizontales en rojo y azul.