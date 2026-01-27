Cinco objetos para agregar carácter y personalidad a tu home office

Mucha gente ahora trabaja en su hogar: te mostramos cinco objetos usados que pueden darle más identidad y elegancia a tu oficina en casa.

Los mejores escritores grandes que hay en el mercado son los vintage, por su estilo artesanal y duración. Foto: Tara Shaw

La oficina en casa (home office) suele estar en un espacio con escasa decoración. Y los muebles de segunda mano y vintage vienen bien para transformar estos espacios donde se trabaja en un sitio cómodo y que pueda reflejar el estilo personal de quien trabaja allí. Es por eso que hemos pensado en cinco tips útiles para comunicarte.

Una obra de arte, una silla que se puede volver a tapizar y una alfombra colorida pueden ser objetos que se sumen a la oficina en casa para darle así más entidad, elegancia y personalidad.

espejos vintage Los espejos son una forma sorprendentemente efectiva de darle personalidad al home office- Kit Kemp Cinco objetos vintage para agregarle carácter a tu home office Espejos vintage . Es una forma efectiva de darle personalidad al espacio del home office y además de crear una sensación de profundidad y dimensión al lugar (porque los espejos pueden hacer que una oficina en casa parezca más grande). También los espejos reflejan la luz natural y permiten que la habitación se sienta más luminosa. Es que la belleza de decorar con espejos reside en que vienen en numerosas formas y tamaños. Adornos y objetos decorativos. Desde lámparas de mesa de cerámica, jarrones de vidrio marino o de cerámica con formas originales, pisapapeles con formas únicas y floreros de cristal son numerosos los objetos vintage y adornos decorativos que pueden acompañar a quien trabaja desde su casa y también aportar personalidad al lugar. escritorio vintagee Los escritorios de madera usados con características vintage suelen ser duraderos y con ciertos detalles ornamentales Ye Rin Mok Un buen escritorio. Para contrarrestar a los objetos de última tecnología o diseño que suelen estar sobre la mesa del escritorio, como por ejemplo las computadoras y celulares, es que viene bien tener un escritorio que sea todo lo contrario, es decir, un objeto que aporte personalidad y encanto, y que a la vez sea una pieza resistente y de alta calidad, porque es el lugar donde quien lo use pasará mucho tiempo. Silla o sillón retro . Porque le aporta un carácter distintivo difícil de lograr solo con artículos nuevos. Y un objeto vintage que justamente le puede aportar ese carácter distintivo a la habitación oficina es una silla o sillón retro porque además de cumplir con lo que requiere la buena decoración, también puede ofrecer lo que más se necesita cuando se trabaja: la máxima comodidad. silla retro obra de arte Decorar con arte y antiguedades, como el candelabro y un escritorio vintage (izquierda) y una silla usada y cómoda en el escritorio (derecha). Tara Shaw y Creative Tonic Design / Julie Soefer. Tara Shaw y Obra de arte. Para crear una oficina en casa que inspire creatividad lo mejor que se puede hacer es decorar con arte. Por ejemplo, las láminas, pinturas y bocetos vintage en tiendas de segunda mano pueden darle un toque único al espacio de teletrabajo. Y lo que puede darle un toque más vintage es un buen marco para esas piezas. Estos accesorios pueden darle a la pared un toque único que contrasta a la perfección con otros estilos más contemporáneos: Lo usado no solo pueden realzar la oficina en casa, sino que además; también puede llegar a transformar por completo ese espacio de la vivienda si se trata de algo vintage que aporte mucho carácter y personalidad.