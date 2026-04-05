Cada vez más argentinos mayores de 50 viajan al exterior para estudiar idiomas y reinventarse

En los últimos años, una tendencia comienza a consolidarse entre los argentinos mayores de 50 : viajar al exterior para estudiar idiomas. Lejos de responder únicamente a una motivación académica, estas experiencias combinan aprendizaje, crecimiento personal y la posibilidad de atravesar cambios vitales en una etapa que muchos ya no perciben como el final de un ciclo, sino como el inicio de otro.

Para esta generación, muchas veces marcada por postergaciones personales, el viaje representa una oportunidad largamente esperada. Aprender un idioma se convierte así en una puerta de entrada a experiencias más profundas: desde cumplir asignaturas pendientes hasta animarse, por primera vez, a emprender un proyecto propio.

Desde Education First (EF) aseguran que este fenómeno crece de manera sostenida. Según explican, el volumen de consultas se ha duplicado en los últimos años, impulsado en gran parte por la recomendación de quienes ya vivieron la experiencia. Detrás de esta tendencia aparece un cambio cultural más amplio, vinculado a la búsqueda de bienestar, aprendizaje continuo y experiencias significativas.

Los programas orientados a mayores de 50 años combinan clases con actividades culturales, excursiones y espacios de socialización. El enfoque apunta a una inmersión completa: el idioma no solo se estudia, se vive en la cotidianeidad.

Ese fue el caso de Pablo Del Río, ingeniero en telecomunicaciones de 58 años, quien decidió retomar una meta postergada durante años. “Quería poder comunicarme con fluidez, entender una película, no quedar afuera”, resume. La experiencia estuvo marcada por pequeños logros -como comprender una canción en inglés- y por un cierre significativo: la entrega de su diploma, que sintió como un objetivo cumplido también frente a sus hijos.

El componente emocional atraviesa la mayoría de estas historias. Para María Isabel Armando, de 70 años, el viaje significó mucho más que aprender un idioma. Tras la pérdida de su pareja, encontró en esta experiencia una forma de reconstruirse. “Elegir viajar fue el primer paso para volver a la vida”, señala.

Durante su estadía en Malta, el aprendizaje se combinó con la convivencia multicultural, generando una sensación de bienestar que trascendió lo académico. “Después de convivir con culturas diversas uno empieza a sentirse parte de algo más grande, como un verdadero ciudadano del mundo”, explica.

Beneficios que van más allá del aprendizaje

Diversos estudios coinciden en que aprender un idioma en la adultez tiene beneficios que exceden lo educativo. El proceso estimula nuevas conexiones neuronales, contribuye a mantener la mente activa y fortalece la confianza personal.

A esto se suma el impacto emocional de adaptarse a un entorno desconocido, resolver situaciones en otro idioma y superar barreras personales. También hay un componente físico, asociado al movimiento que implican las actividades recreativas y culturales.

Carlos Enrique Bellisio, de 68 años, lo resume desde su propia experiencia. Tras décadas de trabajo en la Antártida, su principal obstáculo no era la falta de interés, sino el temor a viajar solo y la barrera idiomática. “Cuando surgió la posibilidad de viajar a Europa, el interés fue inmediato. Ya no pasaba por el idioma, sino por la experiencia de conocer esos lugares que antes solo había visto en películas”, cuenta.

mayores de 50

Un antes y un después

Para muchos, este tipo de viajes marca un punto de inflexión. No solo por lo aprendido, sino por las decisiones que habilita a futuro. Natalia Gatica, especialista en programas para mayores de 50, atravesó ese proceso en un momento de cambio personal y profesional.

“Me dio perspectiva y me permitió tomar decisiones con mayor claridad”, afirma. Con el tiempo, el idioma deja de percibirse como una barrera y se transforma en una herramienta que amplía posibilidades. “Poder ser uno mismo en otro idioma es algo increíble”, resume.

En su caso, la experiencia tuvo un impacto concreto: abrió un nuevo camino laboral vinculado a acompañar a otras personas en ese mismo proceso.

Con una población cada vez más activa, longeva y con interés en el aprendizaje continuo, todo indica que esta tendencia seguirá en crecimiento. Para quienes ya la vivieron, la transformación se resume en una idea simple pero contundente: después del viaje, el mundo se percibe más cercano.