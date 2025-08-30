Buscan microinfluencers en Mendoza para dar a conocer la propuesta Manso Menú

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) anunció la ampliación de su estrategia de difusión de Manso Menú , una de las acciones gastronómicas más celebradas por mendocinos y visitantes. En esta ocasión, la propuesta se fortalecerá a través de la participación de microinfluencers locales y creadores de contenidos, quienes se sumarán a la campaña con reseñas y experiencias compartidas en redes sociales en colaboración con la cuenta oficial @turismo.mendoza.

Manso Menú busca acercar al público la posibilidad de disfrutar de una experiencia completa en restaurantes de la provincia a un valor promocional. La campaña incluye entrada, plato principal, postre y bebida con un costo de hasta $30.000. Actualmente, más de un centenar de establecimientos de distintas regiones de Mendoza se han adherido a la propuesta.

Con el objetivo de transmitir experiencias reales y cercanas, Emetur lanzó una convocatoria destinada a microinfluencers con más de 10.000 seguidores, quienes deberán contar con una comunidad activa y generar contenido relacionado con gastronomía, turismo o estilo de vida. Un requisito indispensable es residir en la provincia.

Una vez realizada la selección, el organismo provincial designará de manera aleatoria a cada participante un restaurante en una de las zonas incluidas: Gran Mendoza, Valle de Uco, Sur, precordillera o Este.

Reseñas originales en redes sociales

Los influencers elegidos deberán visitar el establecimiento asignado y compartir su experiencia a través de contenidos originales y atractivos para sus seguidores. El objetivo es brindar al público una mirada auténtica sobre la propuesta de cada restaurante dentro del programa oficial.

manso menú

Fechas y modalidades de inscripción

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 5 de septiembre. Una semana más tarde, el viernes 12, se darán a conocer tanto los influencers seleccionados como los restaurantes en los que deberán realizar su reseña.

Quienes estén interesados en participar podrán consultar las bases y completar el formulario de inscripción en las redes sociales oficiales del Ente Mendoza Turismo o en el sitio web www.mendoza.gov.ar/turismo