Buscan microinfluencers en Mendoza para dar a conocer la propuesta Manso Menú
El Ente Mendoza Turismo amplía la estrategia de difusión de una de las acciones mejor recibidas por el público, Manso Menú.
El Ente Mendoza Turismo (Emetur) anunció la ampliación de su estrategia de difusión de Manso Menú, una de las acciones gastronómicas más celebradas por mendocinos y visitantes. En esta ocasión, la propuesta se fortalecerá a través de la participación de microinfluencers locales y creadores de contenidos, quienes se sumarán a la campaña con reseñas y experiencias compartidas en redes sociales en colaboración con la cuenta oficial @turismo.mendoza.
Promoción gastronómica a precio accesible
Manso Menú busca acercar al público la posibilidad de disfrutar de una experiencia completa en restaurantes de la provincia a un valor promocional. La campaña incluye entrada, plato principal, postre y bebida con un costo de hasta $30.000. Actualmente, más de un centenar de establecimientos de distintas regiones de Mendoza se han adherido a la propuesta.
Convocatoria para microinfluencers
Con el objetivo de transmitir experiencias reales y cercanas, Emetur lanzó una convocatoria destinada a microinfluencers con más de 10.000 seguidores, quienes deberán contar con una comunidad activa y generar contenido relacionado con gastronomía, turismo o estilo de vida. Un requisito indispensable es residir en la provincia.
Una vez realizada la selección, el organismo provincial designará de manera aleatoria a cada participante un restaurante en una de las zonas incluidas: Gran Mendoza, Valle de Uco, Sur, precordillera o Este.
Reseñas originales en redes sociales
Los influencers elegidos deberán visitar el establecimiento asignado y compartir su experiencia a través de contenidos originales y atractivos para sus seguidores. El objetivo es brindar al público una mirada auténtica sobre la propuesta de cada restaurante dentro del programa oficial.
Fechas y modalidades de inscripción
La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 5 de septiembre. Una semana más tarde, el viernes 12, se darán a conocer tanto los influencers seleccionados como los restaurantes en los que deberán realizar su reseña.
Quienes estén interesados en participar podrán consultar las bases y completar el formulario de inscripción en las redes sociales oficiales del Ente Mendoza Turismo o en el sitio web www.mendoza.gov.ar/turismo