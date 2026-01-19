Budín de banana casero y húmedo: receta fácil para aprovechar bananas maduras

Prepará tu propio budín de banana con esta receta sencilla.

El horno se precalienta a 170 °C y el molde se prepara con manteca y harina.

Las bananas se pisan con un tenedor hasta obtener un puré liso, sin grumos grandes.

En un bowl se mezclan los huevos con el azúcar hasta integrar.

Se incorpora el aceite y luego el puré de banana, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

Se añade la esencia de vainilla y, si se desea, la canela o nuez moscada.

En otro recipiente se combinan la harina, el polvo de hornear y la sal.

Los ingredientes secos se suman a la mezcla húmeda en dos tandas, con movimientos envolventes.

La preparación se vuelca en el molde y se empareja la superficie.

Se hornea durante 45 a 50 minutos, hasta que esté dorado y firme al tacto.