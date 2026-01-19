Budín de banana casero y húmedo: receta fácil para aprovechar bananas maduras
Este budín de banana es perfecto para aprovechar las frutas maduras, tiene una receta simple y es ideal para acompañar el desayuno o una merienda.
El budín de banana nace, casi siempre, de esas frutas maduras que esperan su segunda oportunidad en la cocina. Con esta receta se transforman en un budín intenso, con un sabor profundo que mejora con el paso de las horas, volviéndose aún más irresistible al día siguiente. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (molde chico o budinera estándar)
-
2 bananas maduras grandes
2 huevos
140 g de azúcar
100 ml de aceite neutro
1 cucharadita de esencia de vainilla
250 g de harina 0000
10 g de polvo de hornear
1 pizca de sal
Opcional: 1 cucharadita de canela o nuez moscada
Paso a paso de la receta
-
El horno se precalienta a 170 °C y el molde se prepara con manteca y harina.
Las bananas se pisan con un tenedor hasta obtener un puré liso, sin grumos grandes.
En un bowl se mezclan los huevos con el azúcar hasta integrar.
Se incorpora el aceite y luego el puré de banana, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
Se añade la esencia de vainilla y, si se desea, la canela o nuez moscada.
En otro recipiente se combinan la harina, el polvo de hornear y la sal.
Los ingredientes secos se suman a la mezcla húmeda en dos tandas, con movimientos envolventes.
La preparación se vuelca en el molde y se empareja la superficie.
Se hornea durante 45 a 50 minutos, hasta que esté dorado y firme al tacto.
Se deja enfriar antes de desmoldar para que el budín termine de asentarse. ¡Y listo!