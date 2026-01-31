Brooke Shields redefine la iluminación como elemento decorativo en interiores
La actriz impulsa una innovación en la iluminación de interiores: apliques de pared tipo candelabro que priorizan atmósfera, diseño y calidez.
La época de luces de techo intensas y funcionales está siendo desplazada por un tipo de iluminación que prioriza la atmósfera, textura y diseño. Brooke Shields compartió en redes sociales un apliqué de pared tipo candelabro que encapsula esta transición: se trata de un objeto que ilumina con suavidad y funciona como pieza decorativa.
En su Instagram, Brooke Shields mostró en esta foto la iluminación con apliques de pared. Foto: instagram.com/brookeshields
Por qué una iluminación con menos intensidad (y más clima)
Porque la tendencia es que la iluminación doméstica no es sólo para iluminar, sino también para sentir un espacio. Y eso es lo que logran los apliques con formas escultóricas, brazos curvos y metales envejecidos como bronce o latón patinado: su presencia transforma incluso espacios sencillos en ambientes con carácter.
En lugar de los acabados fríos o industriales, esta tendencia en la iluminación apuesta por superficies con pátina, curvas suaves y referencias clásicas reinterpretadas en clave contemporánea.
Arte en una sola pieza de iluminación
Estos apliques, más que luminarias, se interpretan como objetos de arte mural: diseñados con proporciones que se destacan en la pared sin saturar combinan materiales artesanales y acabado elegante.
Expertos en diseño de interiores recomiendan su uso en variedad de ambientes: desde el living y comedor hasta el dormitorio o pasillo de entrada. Su luz indirecta forma rincones íntimos que contrastan con la iluminación general.
Apliques tipo candelabro: la tendencia que desplaza a la luz de techo.
Más allá de su función práctica, estos apliques hablan de un hogar pensado para el descanso y la contemplación: un giro hacia ambientes que promueven calma, atención a los detalles y estética personal.
Dónde y cómo usarlos
Son ideales para livings, dormitorios, pasillos y halls de entrada. Funcionan como luz complementaria y ayudan a crear rincones más íntimos sin depender de una única fuente central.
De este modo la iluminación decorativa gana protagonismo en 2026 porque los apliques escultóricos -que reemplazan a las intensas luces del techo - transforman la pared en un punto focal. Y más que una moda, esta elección refleja una forma de habitar: espacios pensados para bajar el ritmo, destacar los detalles y generar bienestar a través de la luz.