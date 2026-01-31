Brooke Shields redefine la iluminación como elemento decorativo en interiores

La época de luces de techo intensas y funcionales está siendo desplazada por un tipo de iluminación que prioriza la atmósfera, textura y diseño. Brooke Shields compartió en redes sociales un apliqué de pared tipo candelabro que encapsula esta transición: se trata de un objeto que ilumina con suavidad y funciona como pieza decorativa.

En su Instagram, Brooke Shields mostró en esta foto la iluminación con apliques de pared. Foto: instagram.com/ brookeshields

Porque la tendencia es que la iluminación doméstica no es sólo para iluminar, sino también para sentir un espacio. Y eso es lo que logran los apliques con formas escultóricas, brazos curvos y metales envejecidos como bronce o latón patinado: su presencia transforma incluso espacios sencillos en ambientes con carácter.

En lugar de los acabados fríos o industriales, esta tendencia en la iluminación apuesta por superficies con pátina, curvas suaves y referencias clásicas reinterpretadas en clave contemporánea.

Estos apliques, más que luminarias, se interpretan como objetos de arte mural: diseñados con proporciones que se destacan en la pared sin saturar combinan materiales artesanales y acabado elegante.

Expertos en diseño de interiores recomiendan su uso en variedad de ambientes: desde el living y comedor hasta el dormitorio o pasillo de entrada. Su luz indirecta forma rincones íntimos que contrastan con la iluminación general.

Más allá de su función práctica, estos apliques hablan de un hogar pensado para el descanso y la contemplación: un giro hacia ambientes que promueven calma, atención a los detalles y estética personal.

Dónde y cómo usarlos

Son ideales para livings, dormitorios, pasillos y halls de entrada. Funcionan como luz complementaria y ayudan a crear rincones más íntimos sin depender de una única fuente central.

De este modo la iluminación decorativa gana protagonismo en 2026 porque los apliques escultóricos -que reemplazan a las intensas luces del techo - transforman la pared en un punto focal. Y más que una moda, esta elección refleja una forma de habitar: espacios pensados para bajar el ritmo, destacar los detalles y generar bienestar a través de la luz.