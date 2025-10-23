Atención docentes: estos alimentos ayudan a cuidar las cuerdas vocales
La voz es la principal herramienta de trabajo de los docentes. Su uso constante en las aulas puede generar fatiga, disfonías y otros trastornos.
En el ámbito educativo, los docentes suelen enfrentarse a jornadas prolongadas en las que la voz se convierte en el medio indispensable de comunicación. Dictar clases, explicar conceptos, interactuar con estudiantes y proyectar la voz en aulas numerosas exige un esfuerzo que, con el tiempo, puede derivar en problemas vocales si no se toman los recaudos necesarios.
Cómo cuidar las cuerdas vocales y los alimentos
La salud de las cuerdas vocales no depende únicamente de ejercicios de respiración o de la técnica para hablar en público. La alimentación es un factor determinante y, en muchos casos, poco considerado. Las cuerdas vocales están formadas por membranas mucosas, músculos y cartílagos que requieren mantenerse hidratados, flexibles y libres de inflamación para funcionar de manera adecuada. Una dieta desequilibrada puede causar tensión, inflamación o exceso de mucosidad, lo que afecta de manera directa la calidad de la voz.
Te Podría Interesar
Según especialistas en foniatría y nutrición, algunos alimentos pueden convertirse en aliados naturales para quienes utilizan intensivamente la voz en su trabajo. A continuación, se destacan algunos de los más recomendados:
- Miel: conocida desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, la miel es un recurso eficaz para suavizar la garganta y aliviar la irritación provocada por el esfuerzo vocal. Sus cualidades antibacterianas y antiinflamatorias la convierten en un aliado especialmente útil durante episodios de disfonía, frecuentes en quienes enseñan varias horas por día.
- Sandía: la hidratación es esencial para preservar la flexibilidad de las cuerdas vocales. Consumir frutas ricas en agua, como la sandía, contribuye a mantenerlas en condiciones óptimas. Además, aporta antioxidantes y vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico, reduciendo la predisposición a infecciones que pueden comprometer la voz.
- Zanahoria: la vitamina A es fundamental para la salud de las mucosas que recubren las cuerdas vocales. La zanahoria, rica en este nutriente, favorece la regeneración y el buen funcionamiento de estos tejidos. Incorporarla de manera regular en la dieta ayuda a prevenir la sequedad y la irritación.
- Palta: considerada una fuente de grasas saludables, la palta aporta omega-3, un nutriente que disminuye la inflamación y mejora la movilidad de las cuerdas vocales. Su consumo frecuente puede marcar una diferencia en la resistencia vocal, permitiendo a los docentes afrontar las demandas de la jornada con menor riesgo de fatiga.
Más allá de estos alimentos, los especialistas recomiendan limitar el consumo de productos que incrementan la mucosidad o generan reflujo gástrico, como los lácteos en exceso, las frituras o las bebidas carbonatadas. También resulta clave evitar cambios bruscos de temperatura, ya que los ambientes con aire acondicionado o calefacción intensa tienden a resecar la garganta.