Atención docentes: estos alimentos ayudan a cuidar las cuerdas vocales

La voz es la principal herramienta de trabajo de los docentes. Su uso constante en las aulas puede generar fatiga, disfonías y otros trastornos.

En un contexto en el que los problemas de la voz afectan a un porcentaje significativo del cuerpo docente, adoptar hábitos saludables se vuelve indispensable.

En el ámbito educativo, los docentes suelen enfrentarse a jornadas prolongadas en las que la voz se convierte en el medio indispensable de comunicación. Dictar clases, explicar conceptos, interactuar con estudiantes y proyectar la voz en aulas numerosas exige un esfuerzo que, con el tiempo, puede derivar en problemas vocales si no se toman los recaudos necesarios.

Cómo cuidar las cuerdas vocales y los alimentos La salud de las cuerdas vocales no depende únicamente de ejercicios de respiración o de la técnica para hablar en público. La alimentación es un factor determinante y, en muchos casos, poco considerado. Las cuerdas vocales están formadas por membranas mucosas, músculos y cartílagos que requieren mantenerse hidratados, flexibles y libres de inflamación para funcionar de manera adecuada. Una dieta desequilibrada puede causar tensión, inflamación o exceso de mucosidad, lo que afecta de manera directa la calidad de la voz.

grupo-de-ninos-que-estudian-en-la-escuela Freepik Según especialistas en foniatría y nutrición, algunos alimentos pueden convertirse en aliados naturales para quienes utilizan intensivamente la voz en su trabajo. A continuación, se destacan algunos de los más recomendados: