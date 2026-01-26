Así se vive el color en 2026: más tierra, más calma, más profundidad
Una guía clara y aplicable sobre cómo incorporar a tu hogar las tendencias de color previstas para el año 2026.
El color en 2026 se aleja del impacto estridente y las tendencias apuestan por los tonos naturales, cálidos y profundos: el marrón chocolate como el nuevo neutro y se suman el borgoña, caqui, pasteles suaves y verde azulado. Menos estridencia y más hogar.
El color ya no busca llamar la atención, sino acompañar la vida real, generar bienestar y convertir la casa en un refugio. De este modo el color confirma un giro claro hacia lo esencial: tonos cálidos, profundos y con alma. La era de los colores estridentes quedó atrás para dar paso a una paleta más honesta, envolvente y emocional.
Cómo aplicar en casa cada color/tendencia en 2026
El marrón chocolate se consolida como el nuevo neutral de lujo, aportando elegancia sin rigidez. Los rojos borgoña suman dramatismo sofisticado, mientras que el caqui redefine el beige clásico con una impronta moderna. Los pasteles suaves regresan como susurros de color que relajan los espacios, y el verde azulado ahumado se instala como el tono perfecto para crear ambientes serenos y equilibrados.
1.Marrón chocolate. Es el color estrella de 2026. Según encuestas globales a diseñadores, su uso casi se duplicó en cuatro años. Ya no es solo tendencia: es un nuevo clásico. Créditos: Molly Kidd Studio
Cómo sumarlo en casa:
- Sofás tapizados en cuero o terciopelo chocolate
- Muebles de madera oscura
- Alfombras profundas y textiles densos
- Pared destacada en tonos cacao
2. Borgoña. Combina perfecto con: beige, crudos, dorados, verde oliva y maderas claras. Funciona tanto en estilos rústicos como modernos. Créditos: Devol.
Los rojos profundos vuelven, pero más oscuros, más maduros, más sofisticados. El borgoña crece con fuerza como color protagonista.
Dónde usarlo:
- Lavadores de baños, tocadores, despensas
- Sillones, butacas, cortinas pesadas
- Detalles en laca, cerámica o vidrio
Ideal para crear ambientes envolventes, sensuales y con carácter, sin caer en excesos.
3. Caqui elevado: el nuevo beige inteligente. Es un beige con profundidad, inspirado en la ropa de trabajo vintage. Créditos: De Rosee Sa
Por qué funciona:
- No enfría como el gris
- No amarillea como algunos beiges
- Aporta calidez limpia y profesional
Dónde usarlo:
- Home office
- Dormitorios
- Vestidores
- Living
4. Pasteles suaves: el “susurro” del color. Nada de colores flúor. En 2026 los pasteles son: amarillo manteca, rosa empolvado, celeste aciano y pistacho suave. Créditos: Drummonds + N. A. Clarke
Cómo usarlos sin empalagar:
- En reemplazo del blanco
- En textiles, paredes suaves y mobiliario pequeño
- Combinados con madera clara y fibras naturales
Efecto inmediato: los espacios “respiran” y se vuelven más amables.
5. Verde azulado: equilibrio emocional. Entre azul y verde, esta familia cromática representa calma + fluidez + estabilidad. Behr lo eligió como su Color del Año 2026. Créditos: Serena & Lily
Dónde usarlos:
- Dormitorios
- Baños tipo spa
- Living relajados
- Cocinas con madera clara
Combina bien con el
- Terracota
- Óxido
- Naranja quemado
- Cobre
Las mejores formas de aplicar estas tendencias sin reformar toda la casa
- Una sola pared protagonista
- Velas, cerámicas y objetos pequeños
- Cortinas, almohadones, mantas
- Arte y marcos en tonos profundos
No se trata de teñir todo, sino de sumar capas de color con intención.
En 2026, el color no grita: abraza, acompaña y transforma el hogar en refugio.