Así se vive el color en 2026: más tierra, más calma, más profundidad

El color en 2026 se aleja del impacto estridente y las tendencias apuestan por los tonos naturales, cálidos y profundos: el marrón chocolate como el nuevo neutro y se suman el borgoña, caqui, pasteles suaves y verde azulado. Menos estridencia y más hogar.

El color ya no busca llamar la atención, sino acompañar la vida real, generar bienestar y convertir la casa en un refugio. De este modo el color confirma un giro claro hacia lo esencial: tonos cálidos, profundos y con alma . La era de los colores estridentes quedó atrás para dar paso a una paleta más honesta, envolvente y emocional.

El marrón chocolate se consolida como el nuevo neutral de lujo, aportando elegancia sin rigidez. Los rojos borgoña suman dramatismo sofisticado, mientras que el caqui redefine el beige clásico con una impronta moderna. Los pasteles suaves regresan como susurros de color que relajan los espacios, y el verde azulado ahumado se instala como el tono perfecto para crear ambientes serenos y equilibrados.

1.Marrón chocolate. Es el color estrella de 2026 . Según encuestas globales a diseñadores, su uso casi se duplicó en cuatro años. Ya no es solo tendencia: es un nuevo clásico. Créditos: Molly Kidd Studio

Sofás tapizados en cuero o terciopelo chocolate

Muebles de madera oscura

Alfombras profundas y textiles densos

Pared destacada en tonos cacao

borgoña

2. Borgoña. Combina perfecto con: beige, crudos, dorados, verde oliva y maderas claras. Funciona tanto en estilos rústicos como modernos. Créditos: Devol.

Los rojos profundos vuelven, pero más oscuros, más maduros, más sofisticados. El borgoña crece con fuerza como color protagonista.

Dónde usarlo:

Lavadores de baños, tocadores, despensas

Sillones, butacas, cortinas pesadas

Detalles en laca, cerámica o vidrio

Ideal para crear ambientes envolventes, sensuales y con carácter, sin caer en excesos.

CAQUI

3. Caqui elevado: el nuevo beige inteligente. Es un beige con profundidad, inspirado en la ropa de trabajo vintage. Créditos: De Rosee Sa

Por qué funciona:

No enfría como el gris

No amarillea como algunos beiges

Aporta calidez limpia y profesional

Dónde usarlo:

Home office

Dormitorios

Vestidores

Living

pasteles

4. Pasteles suaves: el “susurro” del color. Nada de colores flúor. En 2026 los pasteles son: amarillo manteca, rosa empolvado, celeste aciano y pistacho suave. Créditos: Drummonds + N. A. Clarke

Cómo usarlos sin empalagar:

En reemplazo del blanco

En textiles, paredes suaves y mobiliario pequeño

Combinados con madera clara y fibras naturales

Efecto inmediato: los espacios “respiran” y se vuelven más amables.

azules verdosos

5. Verde azulado: equilibrio emocional. Entre azul y verde, esta familia cromática representa calma + fluidez + estabilidad. Behr lo eligió como su Color del Año 2026. Créditos: Serena & Lily

Dónde usarlos:

Dormitorios

Baños tipo spa

Living relajados

Cocinas con madera clara

Combina bien con el

Terracota

Óxido

Naranja quemado

Cobre

Embed - Los mejores 7 colores de puerta para pared ladrillo rojo

Las mejores formas de aplicar estas tendencias sin reformar toda la casa

Una sola pared protagonista

Velas, cerámicas y objetos pequeños

Cortinas, almohadones, mantas

Arte y marcos en tonos profundos

No se trata de teñir todo, sino de sumar capas de color con intención.

En 2026, el color no grita: abraza, acompaña y transforma el hogar en refugio.