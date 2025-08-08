Arcana experience Cacheuta 2025: en diciembre, dos días increíbles que hay que vivir

M úsica , naturaleza, looks con mucha onda y sensualidad, la mejor música ... Arcana Experience 2025 . ya tiene nueva cita en los Bosques de Cacheuta, Mendoza, DJs nacionales e internacionales se encargarán de ponerle ritmo y melodía a dos jornadas en las que hay que estar.

Es que Arcana Experience anuncia con entusiasmo una nueva edición de su icónico festival en el corazón de la naturaleza mendocina. El sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025, desde las 23:00 hasta las 7:00 hs, el mágico bosque de Cacheuta será nuevamente el escenario de una celebración sonora inolvidable.

Durante dos noches consecutivas, Arcana presentará lineups especialmente curados para la ocasión, con la presencia de artistas internacionales de vanguardia y figuras locales consagradas, en un encuentro donde la música, el paisaje y la energía del público se fusionan para crear una experiencia única.

La primera noche de Arcana promete ser inolvidable con el debut en Argentina del nuevo proyecto LOST MIRACLE, formado por Sebastien Léger & Roy Rosenfeld. Este dúo icónico ofrecerá un set extendido de 4 horas, cargado de melodías hipnóticas, grooves envolventes y una energía perfecta para perderse entre los árboles del bosque de Cacheuta. Una experiencia sonora profunda y mágica, pensada para hacer vibrar la pista hasta el amanecer.

La apertura estará en manos de Nim b2b Belu Clavero, dos referentes de la escena local que combinarán elegancia, ritmo y potencia para dar inicio a la fiesta con un warm-up de alto vuelo, marcando el tono de una noche inolvidable.

Domingo 7 de diciembre

La segunda jornada sube la temperatura con una propuesta explosiva. Sparrow & Barbossa y Maxi Meraki encabezan la noche con sets cargados de ritmos globales, percusiones afro-electrónicas y una energía desbordante que transformará el bosque en una pista de baile salvaje.

arcana varias fiesta (4) copia

El ascendente artista mendocino Terranova abrirá la noche con una selección fresca y sofisticada que combina identidad local con proyección internacional, encendiendo los motores de una fiesta que promete quedar grabada en la memoria de todos los que la vivan.

Arcana Mendoza 2025 se consolida como una de las experiencias más esperadas del calendario electrónico argentino, combinando música de vanguardia, paisajes imponentes y producción de alto nivel. Una cita obligada para quienes buscan conectar con lo esencial a través de la música.

Más información y tickets en: venti.com.ar

¡Mirá algunas de las instantáneas de la fiesta anterior!

