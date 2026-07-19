Anne Hathaway redefinió el estilo premamá con un espectacular diseño de Prada: las fotos

La actriz Anne Hathaway lució un diseño de Prada hecho a medida para el estreno de "La Odisea" en Nueva York. No te pierdas las fotos en la nota.

El estreno de "La Odisea" en Nueva York fue lugar de una de las apariciones más comentadas, y Anne Hathaway se robó todas las miradas con un vestido de Prada hecho a medida. La actriz, que espera su tercer hijo, lució una silueta pensada para su embarazo, redefiniendo el estilo premamá como sofisticado y memorable.

El diseño era de tono champán y presentaba una amplia falda plisada de tejido liviano y elástico que caía hasta el piso. Sin embargo, la parte superior tuvo el contraste más glamoroso con un corpiño cruzado bordado con cristales que le marcaba la silueta por encima de la panza.

Además, la elección de una falda vaporosa permitió que el vestido acompañara el cuerpo sin ajustar ni ocultar el embarazo, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y un gran impacto visual.

El estilismo estuvo a cargo de Erin Walsh e incluyó una silueta de inspiración grecorromana que fue un guiño a Penélope, la reina de Ítaca que Anne interpreta en la película de Christopher Nolan.