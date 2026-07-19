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Anne Hathaway redefinió el estilo premamá con un espectacular diseño de Prada: las fotos

La actriz Anne Hathaway lució un diseño de Prada hecho a medida para el estreno de "La Odisea" en Nueva York. No te pierdas las fotos en la nota.

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Mirá el look de Anne Hathaway.

Mirá el look de Anne Hathaway.

Getty Images

El estreno de "La Odisea" en Nueva York fue lugar de una de las apariciones más comentadas, y Anne Hathaway se robó todas las miradas con un vestido de Prada hecho a medida. La actriz, que espera su tercer hijo, lució una silueta pensada para su embarazo, redefiniendo el estilo premamá como sofisticado y memorable.

El diseño era de tono champán y presentaba una amplia falda plisada de tejido liviano y elástico que caía hasta el piso. Sin embargo, la parte superior tuvo el contraste más glamoroso con un corpiño cruzado bordado con cristales que le marcaba la silueta por encima de la panza.

Además, la elección de una falda vaporosa permitió que el vestido acompañara el cuerpo sin ajustar ni ocultar el embarazo, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y un gran impacto visual.

El estilismo estuvo a cargo de Erin Walsh e incluyó una silueta de inspiración grecorromana que fue un guiño a Penélope, la reina de Ítaca que Anne interpreta en la película de Christopher Nolan.

Mirá las fotos del look de Anne Hathaway:

El look premamá de Anne Hathaway en el estreno de

El look premamá de Anne Hathaway en el estreno de "La Odisea".

Un vestido de Prada con corpiño de cristales y falda plisada.

Un vestido de Prada con corpiño de cristales y falda plisada.

La actriz deslumbró en la alfombra roja con un diseño que evocaba la estética grecorromana.

La actriz deslumbró en la alfombra roja con un diseño que evocaba la estética grecorromana.

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