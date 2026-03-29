Anne Hathaway brilló con un impactante vestido: quién lo diseñó y dónde lo lució

No te pierdas todos los detalles del look con el que Anne Hathaway brilló en Italia para la gala Eclettica de Bvlgari.

La noche en Milán tuvo una protagonista indiscutida: Anne Hathaway. En la presentación de la colección de alta joyería Eclettica de Bvlgari, la actriz logró destacarse con un estilismo que consiguió imponerse sin esfuerzo.

Anne Hathaway eligió un vestido largo en un rojo firmado por Valentino, una pieza hecha a medida que llamó la atención desde el primer momento. El color funcionó como eje del look y marcó una diferencia clara frente a otras propuestas más neutras.

El diseño presentó un escote en V pronunciado que le estilizó la figura, acompañado por mangas amplias tipo capa que le dieron movimiento y un aire teatral. La falda, por su lado, construyó una silueta imponente, casi de cuento, mientras que la textura del tejido, con un leve brillo, agregó dimensión al conjunto, haciendo que el vestido reaccionara a la luz.

En un evento de estas características, los accesorios no podían quedar en segundo plano, y Anne lo entendió a la perfección. Llevó un collar en tonos verdes con piedras que contrastaron con el rojo del vestido, creando una combinación inesperada pero igual de sofisticada.

A esto, le sumó anillos y pequeños aros que completaron el conjunto sin sobrecargarlo, manteniendo un equilibrio que evitó caer en excesos, mientras que un clutch dorado con brillo terminó de cerrar la propuesta.