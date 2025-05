Catherine Fulop mostró cómo la maquillan y pasó un truco increíble: qué le hacen

Catherine Fulop está algo alejada de la televisión desde hace años pero no deja de estar presente cada día en la vida de sus fans a través de sus posteos de redes sociales. La modelo esta vez les mostró a sus seguidores un increíble truco de belleza.

Menos es más es una de las frases alusivas a lo estético que muchos defienden, sobre todo los que no son tan compatibles con el maximalismo. De ese modo, Catherine y su equipo de estilistas se sumaron a esa premisa y dieron a conocer lo que hacen para que ella luzca impoluta.

"Mauro me dejó este pelo muy natural, de recién levantadita (risas). Y el make up de Mabby también, re natural. 'Make up no make up', siempre", soltaron Catherine y los miembros de su equipo tras preparar a la actriz e influencer para un trabajo.

Cómo lograr un make up natural fácil

Hidratar bien la piel antes del maquillaje para un acabado fresco.

Aplicar una base ligera o BB cream para unificar el tono.

Corregir imperfecciones con un poco de corrector.

Catherine y su estilo natural. (Instagram fulopcatherine)

