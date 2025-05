Juliana Awada muestra su look deportivo y una vez más las redes sociales enloquecen

Juliana Awada demostró que el estilo puede ser relajado y chic al mismo tiempo con un conjunto de tenis que mezcla funcionalidad con esa sofisticación tan suya. Camisa polo gris melange, falda plisada blanca, visor oscuro y zapatillas técnicas. Ese fue el combo que eligió para una tarde de tenis entre amigas. Si bien parece sencillo, hay algo en la forma en que lo lleva que hace que funcione.

En estos últimos años, la estética sporty chic se puso en auge porque ya no se trata solo de usar calzas o tops técnicos. En este caso, el estilo tenista (clásico, limpio, algo nostálgico) volvió con fuerza y Juliana lo adaptó a su manera para un partido con amigas.

La foto que subió, bajo el sol del atardecer y con una sonrisa relajada, sintetiza bienestar, tiempo libre y movimiento. El cuerpo en acción como parte de una vida estética. Eso que muchas marcas hoy buscan transmitir, ella lo logra con una imagen real, sin tanta producción.

El detalle no menor son las zapatillas técnicas On Running. Todo el conjunto equilibra comodidad con ese minimalismo cuidado que ella lleva desde siempre. El look, además, no solo aplica a la cancha. Es uno de esos outfits que podrían funcionar para un almuerzo al aire libre, un paseo o una tarde con amigas. Porque lo sporty chic no es solo para entrenar, sino también una forma de vivir lo cotidiano con un poco más de gracia.

La ex primera dama mostró cómo llevar ropa deportiva de manera chic.

Juliana lo hace ver fácil, pero no lo es. Hay una elección consciente detrás de cada prenda y aunque lo que transmite es naturalidad, hay un gran sentido del estilo.