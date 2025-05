El bigote femenino se vuelve tendencia este 2025: hay polémica

El bigote femenino está en boca de todos (y todas). Aunque no es nuevo que mujeres desafíen los cánones mostrando su vello facial, este año la movida toma otra dimensión. No se queda solo en redes sociales, sino que pisa fuerte como símbolo de estilo, pero también de libertad y postura política.

Para muchas, dejarse el bigote es una forma de plantarse frente a una estética que durante años vendió la imagen de un cuerpo femenino impoluto, depilado, "suavecito". Ya no se trata solo de "no depilarse", sino de decir “esto también es belleza”. En ese gesto, hay algo poderoso. La tendencia arrastra con ella un reclamo: basta de quitar lo natural para encajar.

Pero no a todas les copa. Hay quienes, aún desde el feminismo, sienten que esta tendencia puede volverse tan prescriptiva como las anteriores. Si no me gusta mi bigote, ¿no puedo sacármelo sin que parezca que estoy traicionando la causa? Algunas voces se plantan con claridad, pero la cuestión está en poder elegir. Depilarse también puede ser un acto libre, y nadie debería sentirse presionada ni por uno ni por otro lado.

En ese sentido, el bigote como moda tiene algo de trinchera. Muchas mujeres jóvenes lo viven como una forma de decir “esto también soy yo” y abrazar lo que durante tanto tiempo se escondió o se corrigió. En TikTok, en la calle, en ciertos eventos de moda, empieza a haber más presencia de mujeres que lo muestran con orgullo. No como un descuido, sino como una decisión estética consciente.

¿Bigote sí o bigote no?

Eso sí, tampoco hay que romantizarlo del todo. En ciertos laburos, entornos conservadores o incluso en la propia familia, todavía hay mucha gente que opina, juzga, comenta. La presión no desaparece, solo se transforma. Y ahí está el otro costado del debate, pues... ¿es esta una tendencia que realmente libera o solo cambia el tipo de exigencia?

Lo que no se puede negar es que el tema está sobre la mesa. El bigote visible en mujeres interpela desde muchos lugares, ya sea la moda, la identidad, el autoestima, el sistema de belleza en el que vivimos. Lo más importante es que se hable, que se debata, que cada una pueda pensar qué quiere hacer con su cuerpo sin que eso la defina frente a los demás.