Juliana Awada deleitó a los amantes de la moda con esta prenda: mirá las fotos

La empresaria mostró su prensa en sus redes sociales. Juliana Awada dejó en claro que siempre está al tanto de lo que se usa.

Juliana Awada es una empresaria de indumentaria argentina que siempre postea en sus redes sociales imágenes alusivas a su estilo. La influencer esta vez dio a conocer una prenda de su marca que la tiene enamorada.

En plena temporada de otoño, los abrigos no tan cargados son la máxima tendencia y por ese motivo Awada recomendó un camisaco de gabardina en tono militar, de su propia marca. La dueña de la empresa que lleva su nombre evidenció una vez más su compromiso con sus clientes de esa manera.

Antes de acudir a su empresa, Awada se mostró en una rutina de pilates, actividad que practica ni bien se levanta para poner en movimiento al cuerpo y entrar en contacto con su día de esa manera. Juliana agradeció a su profesora en un posteo de una foto donde se la vio hacer una difícil posición.

Con qué colores combinar el verde militar Beige o crema: suaviza el verde y crea un look neutro y elegante.

Blanco: aporta frescura y hace resaltar el verde militar.