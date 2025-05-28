El truco del doble gancho para duplicar espacio en tu placard sin gastar nada

No hace falta mudarse, comprar organizadores caros ni entrar en crisis con Marie Kondo para ganar espacio en tu ropero. Hay un truco muy simple, casi tonto, pero que funciona, y es el del doble gancho. Si nunca lo probaste, puede que hoy sea el día que tu placard cambie para siempre.

Básicamente, se trata de enganchar dos perchas entre sí usando una argolla de lata (esas de las latas de gaseosa o cerveza). Esa argollita plateada, que usualmente tiramos, puede convertirse en un conector que permite colgar una percha debajo de otra. Como resultado, ocupás el mismo espacio horizontal pero duplicás el vertical.

De qué se trata Este método, que en Pinterest tiene nombre de “cascada de perchas", es ideal para colgar ropa liviana como remeras, blusas, vestidos de verano, pañuelos. Pero también puede servir para armar conjuntos listos, ya que colgás una camisa, y abajo su pantalón. Todo junto. Es práctico y ayuda a tomar decisiones más rápido a la hora de vestirse.

Si no tenés argollas de lata, podés usar clips grandes, ganchitos metálicos, incluso aros viejos. La idea es tener un conector que no moleste y que aguante. Este truco es especialmente útil en placares de espacios chicos o sin cajones. También sirve para quienes no quieren invertir en organizadores ni cambiar la estructura del armario.