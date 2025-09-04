Chau a las ventanas sucias: el truco de limpieza para dejarlas impecables en segundos

Un truco casero con vinagre, agua tibia y detergente está revolucionando la limpieza de ventanas: fácil, económico y sin marcas.

Dejar las ventanas impecables es sencillo con este truco de limpieza. Foto: Shutterstock

La limpieza de las ventanas puede ser una tarea frustrante: huellas, polvo, gotas secas y marcas que no se van con nada. Pero hay un truco casero que se volvió viral por su eficacia y bajo costo. Solo necesitás vinagre blanco, agua tibia y unas gotas de detergente para lograr un resultado profesional sin gastar de más.

¿Cómo se prepara la mezcla? 1 taza de vinagre blanco de limpieza

1 taza de agua tibia

3 a 5 gotas de detergente para platos

(Opcional) unas gotas de aceite esencial de limón o lavanda para perfumar

Mezclá todo en un atomizador y agitá bien. Rociá directamente sobre el vidrio y limpiá con un paño de microfibra seco, que no deja pelusas ni rayas. También podés usar papel de diario, un clásico que sigue funcionando.

Evitá usar ingredientes como alcohol, amoníaco o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el vidrio, dejar marcas permanentes o afectar los marcos si son de madera o aluminio. Además, muchas mezclas caseras con bicarbonato o jabón en exceso generan residuos que se secan mal y empeoran el resultado.