Chau a las ventanas sucias: el truco de limpieza para dejarlas impecables en segundos
Un truco casero con vinagre, agua tibia y detergente está revolucionando la limpieza de ventanas: fácil, económico y sin marcas.
La limpieza de las ventanas puede ser una tarea frustrante: huellas, polvo, gotas secas y marcas que no se van con nada. Pero hay un truco casero que se volvió viral por su eficacia y bajo costo. Solo necesitás vinagre blanco, agua tibia y unas gotas de detergente para lograr un resultado profesional sin gastar de más.
¿Cómo se prepara la mezcla?
- 1 taza de vinagre blanco de limpieza
- 1 taza de agua tibia
- 3 a 5 gotas de detergente para platos
- (Opcional) unas gotas de aceite esencial de limón o lavanda para perfumar
Mezclá todo en un atomizador y agitá bien. Rociá directamente sobre el vidrio y limpiá con un paño de microfibra seco, que no deja pelusas ni rayas. También podés usar papel de diario, un clásico que sigue funcionando.
Evitá usar ingredientes como alcohol, amoníaco o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el vidrio, dejar marcas permanentes o afectar los marcos si son de madera o aluminio. Además, muchas mezclas caseras con bicarbonato o jabón en exceso generan residuos que se secan mal y empeoran el resultado.
Limpieza de ventanas: lo que necesitás saber
Como consejo extra, evitá limpiar las ventanas cuando les da el sol directo: el calor seca la mezcla demasiado rápido y puede dejar marcas. Lo ideal es hacerlo por la mañana o al atardecer, cuando la luz natural permite ver bien las manchas sin interferencias.