El secreto para dejar reluciente la mampara y los grifos del baño

Hay trucos de limpieza que son medio obvios y otros que directamente te salvan. Este es uno de esos, y se trata de limpiar la mampara del baño con vinagre tibio. Sí, puede sonar medio de abuela, pero no falla. Lo más importante es no necesitás productos caros, ni fuerza, ni veinte minutos de tutoriales.

Cuando te duchás, salís y ves las gotas secas que quedaron pegadas al vidrio, seguro reconocés esa película blanca que no se va ni con detergente. Bueno, eso es sarro, y si no lo combatís seguido, te queda el vidrio opaco para siempre. Pero hay una solución que no requiere restregar, sino calentar vinagre blanco y rociarlo directamente sobre la mampara con un spray.

Lo dejás actuar entre 10 y 15 minutos (el vapor ayuda, así que hacerlo justo después de bañarte es ideal), y después pasás un trapo o una esponja suave. Si está muy complicado, podés hacer una mezcla de vinagre tibio con bicarbonato, pero lo importante es la temperatura, ya que el vinagre caliente “despierta” toda su magia.

Además de sacar el sarro, este truco deja el vidrio brillante, sin esa sensación de opaco. De paso, el olor se va rápido, sobre todo si ventilás bien el baño. Este método también sirve para los grifos, las juntas del piso o incluso los azulejos. El vinagre tibio tiene algo que potencia su poder sin necesidad de gastar un peso de más.