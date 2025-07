Lo que tenés que hacer para proteger las plantas de las tormentas

No es una novedad afirmar que una tormenta puede causar daños devastadores en un jardín, por supuesto según como sea esa tormenta. A la vez ocurre que en los últimos meses -más en lo que ha sido el verano y principios de otoño- ha llovido con más frecuencia en provincias donde en promedios hay menos precipitaciones debido al tipo de clima. No proteger las planta s de una tormenta puede provocar daños que las maten, así como daños en las macetas y otros objetos del jardín. No todos los daños son irreparables, pero repararlos puede resultar costoso.