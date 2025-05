Nicole Neumann investigó su placard y encontró una joya: mirá las fotos

Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores de redes sociales al mostrarse súper feliz con una remera con un diseño llamativo, que encontró en su placard después de mucho tiempo sin estrenarla. La modelo, a pesar de estar acostumbrada a lucir ropa diferente muy seguido, se mostró feliz por su hallazgo.

La conductora de televisión lució en un posteo hecho desde su auto una remera en tonos verde claro, en formato top, con unos finos breteles en sus hombros y uno detalles de volados en sus brazos. Además, el gran escote de la prensa le dio un aire de frescura al look final de Neumann.

"Miren este topcito divino que tenía doblado y no entiendo cómo no lo registré antes, las manguitas. No, no. Estas cositas que decís, ¿cómo no lo encontré antes? Bueno, acá estoy, estrenando", comentó la modelo en si descargo de redes, contenta por lo que encontró.

Cómo combinar mangas con volado en un look

Equilibrar con prendas ajustadas en la parte inferior (como jeans chupines o faldas lápiz) para destacar las mangas sin sobrecargar el outfit.

Elegir colores neutros o lisos si las mangas tienen volumen o estampado, para que sean el foco del look.

El look de Nicole. (Instagram nikitaneumannoficial)

