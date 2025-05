El truco de maquillaje para lucir ojos más despiertos sin delineador

Este truco de maquillaje no es nuevo, pero está tomando vuelo otra vez porque varias celebridades lo están usando en red carpets sin que nadie se dé cuenta. No es contouring, no es lifting con corrector, sino que es más sutil y más rápido, y se trata de usar sombra de cejas en el pliegue del párpado.

No es sombra común. Es sombra para cejas, que tiene ese tono frío y mate. La importante está en dónde la ponés, que debe ser justo en la cuenca del ojo, desde la mitad hacia afuera, con una brochita tipo blending (esas gorditas y suaves). Como resultado el ojo parece más almendrado, más despierto, y todo sin delineador.

Funciona porque las sombras de cejas están pensadas para imitar sombra natural, no tienen brillo, y su subtono suele ser más grisáceo o neutro. Entonces no recargás la mirada ni la endurecés. Es como hacerte un mini contour en los párpados.

Paso a paso:

Tomás muy poca cantidad de sombra de cejas. La aplicás suavemente en el pliegue del párpado, sólo desde la mitad hacia la sien, sin llegar al lagrimal. Difuminás bien para que no se note la línea de corte. (Opcional) Sumás máscara de pestañas y un toque de iluminador en el lagrimal.

Fácil de hacer y con un resultado perfecto.

Este truquito es ideal para días de apuro, para gente que no quiere parecer muy maquillada o simplemente para levantar la expresión.