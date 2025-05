Así impactó Tom Cruise en Cannes: las fotos de su look monocromático

Tom Cruise volvió a pisar la alfombra roja del Festival de Cannes y, como siempre, lo hizo como quien no necesita esforzarse para llamar la atención. A los 62 años, llegó al festival para presentar Mission: Impossible – The Final Reckoning y, de paso, mostró un outfit que muchos no se hubieran animado a usar. Porque sí, era monocromático, y además, en tono burdeos.

La clave del look estuvo en los detalles. La parte de arriba, una remera polo con escote abierto sin botones y un tejido con textura, le dió un aire descontracturado pero pulido, con las mangas ajustadas. El pantalón, sastrero y slim fit, fue la otra mitad perfecta de ese combo que, lejos de parecer forzado, le calzó como guante. Los zapatos de cuero oscuro, un reloj de pulsera clásico plateado y sus eternas gafas de aviador completaron el conjunto.

Lo interesante es que el burdeos no es un tono tan común en la moda masculina, pero eso no lo detuvo. Ahí está el secreto de por qué este look llamó tanto la atención. El total look, o estilo monocromático, se está viendo cada vez más en pasarelas y eventos porque estiliza, suma elegancia y permite jugar con texturas sin necesidad de mezclar colores.

Tom Cruise, que ya tiene sus clásicos bien marcados como esa sonrisa, esa postura de galán sin esfuerzo, y esos lentes que no se sacó desde Top Gun, los combinó con una apuesta moderna que no buscó aparentar juventud, sino estilo. Porque una cosa es vestirse “joven” y otra es vestirse bien.

A esta altura, es más que evidente que la edad no es una barrera para jugar con la moda. Tom lo confirma con cada aparición pública y eso, justamente, es lo que lo hace ver tan canchero, dejando una lección para quienes piensan que a los 60 hay que volverse invisible, pero nada más lejos.

No te pierdas las fotos del look de Tom Cruise:

