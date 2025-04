Felipe Fort sorprendió con un radical cambio de look: ¡mirá!

A Felipe Fort se lo veía con ganas de cambio desde hace rato. Luego de sus viajes por Japón y Estados Unidos, y tras mostrar ese tatuaje gótico y alargado que cubre buena parte de su espalda, el hijo del recordado Ricardo Fort volvió a sacudir el feed con un nuevo look que no dejó a nadie indiferente.

Chau lacio oscuro, adioses al castaño clásico, porque ahora se rapó. Con auriculares puestos, entrenando en el gimnasio, Felipe compartió una foto donde se lo ve con su nuevo corte al ras, y una estética más sobria que lo aleja de su costado más excéntrico.

El estilo serio no le quita personalidad. Al contrario, en la misma publicación musicalizó el momento con "Where’s Your Head At" de Basement Jaxx. Pero esto no es un capricho suelto. Viene construyendo una identidad visual muy marcada. En febrero ya había mostrado el impresionante tatuaje que ocupa desde su columna hasta media espalda y brazos, con formas abstractas, afiladas, detalles ornamentales y una energía bastante oscura, que algunos leyeron como un guiño gótico y muy personal.

Felipe está experimentando. Su estilo, su cuerpo, sus redes. No hay un personaje, hay una búsqueda. Y eso, para quienes lo siguen, es parte del atractivo.