Lali Espósito encendió las redes con su tanga para anunciar nuevo disco

Lali Espósito, cantante y actriz, no solo es un ícono de la música pop en Argentina, sino que también se ha convertido en una referencia en cuanto al estilo audaz y el no tener miedo al qué dirán. Y, como era de esperarse, el anuncio de su nuevo álbum no vino solo, sino que llegó con un look que dio mucho de qué hablar.

A través de su cuenta de Instagram, Lali confirmó la fecha de lanzamiento de No vayas a atender cuando el demonio llama, su próximo disco, y lo hizo con dos fotos que son puro fuego. En el primer plano de su vientre, dejó ver un corpiño de red negro con aberturas y strass, acompañado de una tanga de tiras finas con cadenas y detalles brillantes. Pero lo que más llamó la atención fue el pantalón de jean ajustado con una etiqueta trasera personalizada que lleva su nombre y la lista de temas del disco.

El look se completa con un cinturón de cuero negro con un aplique metálico circular, también grabado con el nombre del álbum, y un styling que refuerza la estética rockera de la cantante, llevando el vientre húmedo, efecto wet en algunos mechones y rulos desarmados.

Lali sabe que la moda es una extensión de su música, y cada etapa de su carrera viene acompañada de una estética muy marcada. Desde los inicios de su era pop hasta su faceta más experimental, ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Y con este adelanto de lo que será su nuevo trabajo, la cantante sigue apostando por un estilo sin filtros, sexy y desafiante.

No te pierdas las fotos que subió Lali para promocionar su próximo disco:

Lali Espósito presentó su nuevo álbum con un look explosivo.