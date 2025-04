Sol Pérez mostró el cambio de look que le hizo a Marco, su bebé recién nacido

Sol Pérez compartió con sus seguidores un momento íntimo y lleno de ternura, que se trató del primer corte de pelo de su bebé Marco. El video muestra a Marco, con poquitos días de vida, dormido profundamente mientras alguien con manos suaves le va cortando el pelo con una paciencia que enternece.

No hay llantos, no hay sustos, no hay drama. Solo un bebé tranquilo y una mamá embobada que no puede dejar de filmar. "Vino Ale de @mamayenfermera y tengo nuevo look", escribió Sol en la publicación. Cortito y con humor, pues sabe que no hace falta explicar mucho cuando la imagen habla por sí sola.

Este gesto de compartir el primer corte, ese hito que para muchas familias pasa desapercibido, muestra que Sol no se guarda los momentos más tiernos. Los vuelve parte del álbum familiar virtual que muchos siguen con cariño.

Marco ahora luce una cabecita más prolija, como si fuera un pequeño monje zen. Pero lo importante no es el look final, sino la escena completa. Una madre, su hijo y un instante de amor simple, sin filtros ni producción. Porque a veces, en las redes, entre tanto brillo y pose, lo que más impacta es lo auténtico.

