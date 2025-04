Ocho tareas para eliminar los malos olores del baño para siempre

Debido a que son lugares muy húmedos que pueden albergar fácilmente mohos y bacterias no hay nada peor que entrar al baño y encontrarse con un olor desagradable. Pero los baños son zonas muy húmedas y transitadas que pueden albergar fácilmente olores a moho y a los olores como producto del uso diario. Y es algo de todos los días en todo tipo de hogares. ¿Existe alguna fórmula para eliminar de allí los malos olores para siempre? Suena fácil decirlo, pero sí, algo superador se puede hacer y son las siguientes sencillas tareas:

1. Destapar los desagües. Porque los malos olores suelen llegar de desagües obstruidos o lentos, donde con el transcurso del tiempo se acumulan restos de jabón, cabello y suciedad. Limpiarlos regularmente con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre puede mantener el flujo (y evitar que se obstruyan y generen malos olores). La culpa del mal olor no siempre es del inodoro: la mayoría de las veces, el verdadero culpable se esconde en el desagüe.

2. Limpiar bien los tachos de basura del baño. Por lo visible que resulta es una actividad que se hace con continuidad porque es fácil y rápido de hacer. Los tachos de basura del baño pueden albergar olores de pañuelos, productos de higiene y otros desechos. Pero existe un gran problema: que la gente cree que vaciando el tacho se soluciona el problema. Y no es así: además de vaciarlo hay que limpiarlo con agua y jabón, y también desinfectar antes de poner la bolsa nueva, algo que lleva más tiempo y que pocos lo hacen. ¿Por qué hay que limpiarlo con agua y jabón, y desinfectarlo? Porque con el tacho vacío aún persisten las bacterias, el moho y los malos olores. Y eso se saca limpiando y desinfectando los tachos.

3. Limpiar las áreas no visibles y circundantes del inodoro. Es verdad que tras limpiar el inodoro se respira lindo en el baño. ¿Pero las bacterias y el moho realmente se van? La respuesta es sí solamente si se logra eliminar la suciedad oculta también en el asiento, el tanque y las áreas circundantes. Como se trata de una suciedad no visible hay que hacer una tarea más fina para detectarla. No sólo se hace con agua y jabón, sino también con desinfectantes. Que las bacterias y el moho no tengan cabida en el inodoro.

4. Pasar el trapo al piso del baño, en los rincones más difíciles. Porque también acumulan humedad y bacterias, sobre todo en rincones de difícil acceso. Es decir, no alcanza con la escoba y la pala, o con la mopa para sacar el agua y la humedad después de bañarse. Para eso expertos recomiendan mezclar agua caliente con un poco de vinagre y dos cucharadas del jabón para lavaplatos. Eso ayudará a eliminar de verdad los malos olores del baño. Si aún así no se logra, entonces hará falta hacerlo con un líquido limpiador de pisos más concentrado.

5. Limpiar el aire del baño. Una ventilación adecuada es clave para evitar la persistencia de olores. Pero no sólo esa acción -que muchos hacen- alcanza sino que también agregar un deshumidificador para reducir los niveles de humedad y mantener el aire fresco. ¿Por qué? Porque el aire húmedo crea el ambiente perfecto para la proliferación de moho, hongos y bacterias, lo que provoca ese inconfundible y persistente olor a humedad.

6. Mantener secos las toallas y toallones porque son un caldo de cultivo para el moho y el olor a humedad. Lo mismo con las alfombras del baño. Las telas húmedas retienen los olores.

7. Evitar el moho en la ducha. Y eso no solo limpiando la ducha, sino también los azulejos y las cortinas de la ducha. Mejor si se hace regularmente con un limpiador antimoho. También es necesario mantener la zona seca para minimizar la acumulación de minerales.

8. Usar productos que absorban el mal olor como el bicarbonato de sodio, que absorbe el olor en lugar de simplemente disimularlo, como por ejemplo echando una taza de bicarbonato por el desagüe, dejarlo reposar 30 minutos y luego enjuagar con agua caliente. Otro producto que absorbe el mal olor es el limón, un remedio natural muy eficaz para limpiar manchas difíciles y eliminar olores, simplemente cortando un limón por la mitad y coloca las rodajas cerca del inodoro o el lavador. También se pueden pulir todos los herrajes de los baños con jugo de limón para lograr un acabado impecable y reluciente. Y por último el vinagre blanco porque es un desinfectante natural que al ser ácido elimina fácilmente cualquier tipo de grasa y manchas de agua dura, como también los malos olores y las manchas difíciles. Más información.