Este es el programa local que cumple 10 años comunicando el vino, la gastronomía y el enoturismo

Oscar Pinco es periodista, pero también ya es un personaje infaltable en la comunicación del vino argentino. El programa de TV que conduce, y que también lo tiene como productor general, Pasión por el Vino, está transitando su décima temporada y MDZ Estilo charló con él para que nos cuente cómo es mantenerse vigente por tantos años en esta realidad tan cambiante que existe hoy en los medios. También hablamos de la emoción de contar las idas y vueltas del vino argentino.

"El mío es un programa de televisión dedicado a promover la cultura del vino, pero a través de ese eje central, hemos podido mostrar con una mirada más humana a los enólogos, ingenieros agrónomos, 'winemakers' y bodegueros, y también hablar de gastronomía; arquitectura; turismo; y arte: todos estos temas hoy pueden vivirse y disfrutarse en una bodega", nos dice Pinco.

"Nuestro programa de TV Pasión por el Vino arrancó la 10ma. temporada en forma ininterrumpida por la pantalla de Canal 7 de Mendoza, y me siento sumamente feliz. Creo que es un verdadero hito por la continuidad no solo para la TV mendocina, sino de la Argentina en general, y máxime tratándose de una comunicación específica de un sector que es la economía madre de Mendoza como es la vitivinicultura", reflexiona Oscar en la charla.

Oscar Pinco en el backstage de una nota.

"Cuando emitimos los primeros programas en 2016, ni remotamente soñábamos que íbamos a perdurar tanto tiempo en la pantalla. Teníamos la convicción de saber cuál era el objetivo y lo que queríamos plasmar, pero no teníamos el conocimiento de hacer televisión, porque a lo largo de mi dilatada carrera periodística, la misma se basó en el periodismo escrito, con experiencia también en radio, pero la tele era una asignatura pendiente...Y hacia allí fuimos, a saldar esa cuenta, obvio que con más dudas que certezas, porque era un terreno desconocido”, rememora.

"Además de Canal 7 de Mendoza, a quienes agradezco porque me abrieron las puertas y la pantalla; y fueron los que creyeron en mi proyecto, nuestro Canal de YouTube "Pasión por el vino tv" tiene dos millones cien mil (2.100.000) minutos de reproducciones, y más de 5.000 suscriptores, lo que nos permite a través de la plataforma popular de steaming, llegar a lugares impensados", aseguró.

Mirá qué dijeron sobre "Pasión por el vino" Marcelo Tinelli, Alfredo Leuco, Miguel Simón y Fernando Bravo:

Sobre los galardones logrados con el programa, Oscar nos confió: "Hemos sido nominados en cuatro oportunidades por APTRA para el Premio Martín Fierro Federal, un promedio de una vez cada dos temporadas, y en una de esas ternas nos trajimos esta preciada estatuilla para Mendoza que tanto nos llena de orgullo".

"También a nivel local nos reconocieron con el Premio Aconcagua, y el Senado de Mendoza nos distinguió por nuestro aporte a la Vitivinicultura y a la Olivicultura. Pero el reconocimiento más importante es el que me hacen llegar los televidentes que están del otro lado de la pantalla, cuando me paran en el supermercado, en un café, en una heladería, o por la calle y me dicen que están prendidos a la tele todos los Sábados por Canal 7, o muchos de los que nos siguen por nuestro Canal de YouTube, y nos cuentan como "maratonéan" nuestras entregas".

Pinco recorre las bodegas y los eventos del mundo del vino tanto en el ámbito nacional como internacional.

"Hacer televisión no es fácil, por los esfuerzos de producción, por los altos costos que implica, y este inicio de la temporada número 10 se resume en continuidad, en vigencia, en una fe inquebrantable en saber que venimos desandando un camino correcto", finalizó.