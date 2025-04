Vivir con amigos: la tendencia que gana terreno en Argentina

Hace unos años, compartir casa con amigos era visto como algo transitorio, una etapa que se daba en la universidad o en los primeros años de independencia. Pero en estos días, la historia cambió, y cada vez más adultos en Argentina eligen vivir con amigos, no solo por cuestiones económicas, sino también como una forma de desafiar la idea tradicional de hogar y construir una convivencia basada en el afecto.

Las redes sociales están llenas de posteos de “roomies forever” y casas llenas de vida, donde la amistad se vuelve el centro de la convivencia. Desde influencers hasta profesionales con trabajos estables, muchos han decidido que la vida adulta no tiene por qué ser sinónimo de soledad o estructuras tradicionales.

Más allá del aspecto emocional, hay un factor importantísimo: el económico. Con los alquileres por las nubes, compartir gastos es una solución que permite acceder a lugares más grandes y cómodos sin que el bolsillo sufra tanto. Pero el dinero no es lo único que pesa en la balanza. Muchas personas valoran la compañía y el apoyo que brinda este tipo de convivencia. “No es solo compartir los gastos, es volver a casa y tener con quién hablar o ver una serie. Es una familia elegida”, contó Ramiro, de 29 años, que vive con su mejor amigo desde hace tres años.

Otro punto interesante es que esta forma de vivir también desafía la idea de que la pareja debe ser el centro del hogar. En tiempos donde los modelos de relación están en plena transformación, hay quienes prefieren priorizar la amistad como pilar de su vida cotidiana. “Antes parecía que si no te casabas o no te ibas a vivir en pareja, estabas haciendo algo mal. Ahora cada uno arma la vida como quiere, y me encanta que podamos romper con esas estructuras”, comentó Julieta, de 32 años, que decidió mudarse con dos amigas luego de terminar una relación larga.

Compartir casa con amigos ya no es solo cosa de jóvenes y se convierte en una opción real para la adultez.

La adultez ya no sigue un único camino, la convivencia entre amigos se presenta como una opción cada vez más válida y atractiva. Porque, al final del día, lo importante es construir un hogar donde uno se sienta bien, sin importar si es con pareja, parientes o con amigos que se convierten en familia.